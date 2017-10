¿Un Perro salchicha le ladra a perros más grandes?

En su país natal, Alemania, el Perro salchicha es conocido como “perros tejón” ya que fue criado originalmente para cazar esta presa. Si no estás familiarizado con los tejones, estas son criaturas feroces. Es por eso que tu pequeño salchicha no tiene miedo a ladrar o enfrentar a perros que tienen tres veces su tamaño. En ocasiones es necesario protegerlo de sí mismo.

Historia. El Perro salchicha existe desde mucho antes de la invención del perro caliente, aunque las salchichas probablemente ya se cocinaban en las estufas alemanas. Esta raza fue criada con un largo y bajo cuerpo para que pudiera cavar y entrar en la madriguera de un tejón y pudiera luchar con este hasta matarlo. Los Perros salchicha modernos pueden no tener ninguna experiencia en matar tejones pero siguen teniendo un alto instinto de presa. Debido a esta historia ardillas y gatos del vecindario pueden reemplazar a los tejones en la mente de tu salchicha. Además de los ladridos otra característica importante que está en su ADN es la excavación.

Personalidad. Tu salchicha es un perro grande dentro de un cuerpo pequeño y aunque tiene el corazón de un cazador también anhela el afecto de su dueño. Muchos establecen vínculos con una sola persona o dejan claro que prefieren más a un determinado miembro de la familia. Aunque es un perro inteligente en ocasiones muestra más valor que sentido común. Es un perro determinado, seguro e implacable en la búsqueda de lo que quiere. Esa persecución a menudo se refiere a los alimentos, pero asegúrate de que no termine con sobrepeso. El exceso de grasa no solo no es saludable sino que también provoca tensión extra en su delicada espalda.

Ladridos. Aunque tu salchicha le ladra a los perros más grandes, también ladra como si fuera uno. Puede ser pequeño pero es ladrador gigantesco. Son buenos perros guardianes y los ladrones potenciales podrían pensar que tienes un Dobermann en lugar de un Perro salchicha en tu casa si sólo pueden oírlo, la parte negativa es que algunos ladran excesivamente. Son tan alertas que cualquier cosa puede activarlos, desde el movimiento de las hojas en los árboles, las aves en el alimentador hasta los automóviles y el paso de los vecinos frente a tu casa.

Entrenamiento. A causa de su obstinación e independencia, los Perros salchichas no son fáciles de entrenar. Conseguirás con mucho esfuerzo y paciencia mejorar su obstinación pero se necesita tiempo y nunca será al 100 por ciento. Como le gustan tanto los alimentos, las golosinas son un gran incentivo para el entrenamiento. Aunque la obediencia no es su punto fuerte, va a disfrutar de participar en actividades de caza y de earthdog. Los Perros salchicha son buenos perros de terapia, por lo que son encontrados con frecuencia en los hogares de ancianos y hospitales.