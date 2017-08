Ventajas de tener un perro y no un gato como mascota

Si estás pensando en los pros y los contras de compartir la vida con un perro o un gato, el verdadero dilema no está en cuál es el mejor animal doméstico ya que ambos tienen sus ventajas. El verdadero enigma es ¿quién eres y que esperas de tu mascota?

Compartir el espacio. A la mayoría de los perros les encanta codearse con su líder, sea humano o canino. Si tienes ese mismo gen social y quieres a alguien cerca para que mire la televisión contigo, te ponga al día con sus necesidades o ande cerca de la nevera buscando un sabroso bocadillo de medianoche, tu cachorro estará feliz de complacerte. En ocasiones estará lo suficientemente cerca para que puedas acariciarlo. Tu gato sabrá dónde estás en todo momento pero no va a sentir la misma necesidad de unirse a la fiesta a menos que quiera un bocado de ese sándwich de atún o porque es hora de su sesión de caricias nocturnas.

Un compañero fiel. Si alguna vez te has sentido decepcionado porque un compañero de ejercicios te llama a última hora para cancelar, puedes estar seguro de que tu perro nunca te fallará. Los perros necesitan correr a primera hora de la mañana o caminar en los senderos tanto como tú. En caso de que no hayas iniciado una sesión de ejercicios aeróbicos de rutina a pesar de que lo has intentado, el requisito de ejercicio diario de tu perro lo hará realidad. Un compañero felino se preguntaría por qué te avergüenzas tanto sudando de esa manera al tiempo que puede disfrutar viéndote por la ventana mientras trotas por la acera.

Ampliando tus horizontes. Desde el principio tu perro te abrirá las puertas para establecer nuevas relaciones por su necesidad de caminar alrededor de la manzana para encontrar el lugar perfecto para hacer sus necesidades. Incluso los vecinos distantes podrían pronto encontrar una razón para charlar de cómo mimas a tu nueva mascota. Los parques para perros y las clases de obediencia en grupo también ofrecen una oportunidad para que ambos conozcan a un alma gemela o al menos para que tu mascota encuentre compañía. Encontrarás personas con gatos en cualquier sitio que vayas pero no tendrás tantas oportunidades para desarrollar nuevas relaciones. Pocos gatos con una correa llegan a entrar en un tren y la mayoría considera las reuniones de grupo una rareza que es mejor dejar para los seres humanos.

Mejorar tus habilidades. Si bien la capacitación está destinada a educar a tu cachorro, hay algunos que enseñan la importancia del compromiso, el tiempo, la paciencia y el aprendizaje de las señales no verbales esenciales que se trabajan en la obediencia. Tu nuevo amigo va a captar algunas cosas rápidamente pero las olvidará al día siguiente y tendrás que enseñárselo un millón de veces o algo parecido. Si te sientes frustrado o empiezas a fruncir el ceño, tu perro se olvidará de todo excepto de buscar una manera de hacerte sonreír de nuevo. Tu gato te enseñará que se siente mejor estando en tu regazo y que no tiene ningún interés de aprender y mucho menos de seguir cualquiera de tus comandos. Probablemente porque siente que es tu igual o ligeramente superior.