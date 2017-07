Yorkies con diferentes tipos de pelaje

Los Yorkshire terriers o Yorkies son valientes perros de compañía con una apariencia marcada. A pesar de esto no todos son iguales, unos tienen un largo pelaje brillante mientras que otros lo tienen más corto. Todo se reduce al tipo de pelaje con el que fueron bendecidos genéticamente y a lo que hacen sus propietarios con este.

Suave como la seda. De los dos tipos principales de pelo del Yorkie, el American Kennel Club prefiere el largo, fino y sedoso. Estos son los Yorkies que ves en las exposiciones caninas: los que tienen el pelaje perfectamente recto y brillante que cae extendido. Debido a que el pelaje es tan largo, el que se encuentra en la parte superior de la cabeza es generalmente visto lejos de la cara recogido con un moño.

Suave y esponjoso. Algunos Yorkies nacen sin el cabello fino con el brillo satinado. De hecho el pelo puede ser todo lo contrario: suave, algodonoso y esponjoso. Mientras que el pelo fino y sedoso tiene un brillo suave, un Yorkie con pelo suave y algodonoso tiene que lidiar con enredos y esteras frecuentes. Por esa razón el cuidado del pelaje de un Yorkie de pelo corto no es necesariamente más fácil que cuidar a uno de pelo largo.

Consejos para el aseo. Un Yorkie no mantiene su pelaje largo y sedoso de forma natural. Para esto se necesita mucho trabajo. Esa capa larga requiere de cepillados diarios unido a baños semanales y citas de preparación profesional mensuales. Los de pelo corto no son muy diferentes ya que su pelo adquiere esteras fácilmente. Requieren también de un cepillado diario así como de tratamientos de acondicionamiento para hidratar el pelaje que se daña con facilidad.

Colores caninos. La textura no es lo único que varía en el pelaje de un Yorkie. Los patrones de color cambian de un perro a otro. Aunque por lo general tienen una mezcla de tonos azules oscuros, negros y bronceados, ni siempre es así. De acuerdo con el American Kennel Club, los Yorkies deben lucir ciertos colores con ciertos patrones y en algunos lugares. Por ejemplo, la cabeza debe ser bronceada pero no la parte de atrás del cuello. Aunque estas variaciones no tienen ningún impacto apreciable en la salud de tu perro si pudieran influir negativamente en las puntuaciones de un competidor de exhibiciones.