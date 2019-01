Casas para Perros Grandes Baratas: Las 5 más Baratas de Amazon

Los dueños de perros grandes saben que su mascota necesita una casa grande, y si ya tienen experiencia comprando casetas para perros online, también deben saber que estas suelen ser las más costosas. Mayores dimensiones = mayor precio. Si estás buscando una casa para tu perro, pero no dispones de un gran presupuesto, nuestro primer consejo es que no te fijes solo en el costo, pues existen otros aspectos que vale la pena contemplar. Recuerda: comprar barato no significa que debas tirar el dinero.

Para empezar, hemos querido poner a tu consideración una lista de casas baratas para perros grandes, actualmente disponibles en Amazon. Con características diferentes y precios muy competitivos (en ocasiones los más baratos del mercado), estas 5 casetas pueden servirte como punto de partida para encontrar eso que andas buscando.

Casa barata para perros grandes, de plástico

Cuando andas buscando una casa económica para tu perro, es buena idea echarle un vistazo a las casetas de plástico. Aunque no siempre ofrecen la estructura más robusta y estable, lo cierto es que suelen ser de las más baratas. Por menos de 90 euros, este modelo Kennel nos ofrece las dimensiones adecuadas para razas grandes, sin tener que renunciar a la buena calidad.

¿Por qué es la mejor opción?

Caseta amplia, construida de PVC (alta calidad), apta para mantener en el interior o el exterior de la vivienda.

Estructura liviana, fácil de ensamblar y de transportar.

Techo desmontable para facilitar la limpieza en el interior de la caseta.

Material resistente a la lluvia.

Producto con buena relación calidad-precio.

¿Por qué valorar otras opciones?

Este modelo no tiene patas que separen la base del suelo, por tanto su capacidad para aislar el frío y la humedad puede no ser adecuada en condiciones climáticas adversas.

Ver precio en Amazon »

Nota: es posible encontrar otras casas muy similares (mismo fabricante) en Amazon, a un precio más bajo, sin embargo la calidad de sus materiales también suele ser inferior.

Casa de resina para perros grandes

Si las casas plásticas no te convencen y deseas comprar algo similar, pero de mayor durabilidad, entonces las casetas de resina pueden ser la solución. Una de las mejores ofertas disponibles online es esta Casa de Resina para Jardín, cuyo precio es muy atractivo si tenemos en cuenta el estilo moderno, las funcionalidades y la calidad del acabado.

¿Por qué es la mejor opción?

Estructura impermeable hecha de resina duradera.

Medidas adecuadas para perros grandes.

Piso elevado para lograr un mayor aislamiento del frío y la humedad.

Ranuras de ventilación para mantener el flujo de aire adecuado en el interior.

Ensamblado sencillo, sin necesidad de herramientas.

Sistema de anclajes para tierra.

¿Por qué valorar otras opciones?

En condiciones de lluvia fuerte, el agua puede mojar todo el interior de la caseta debido a la ubicación central de la puerta.

Ver precio en Amazon »

Casa para perros grandes barata, de madera

Encontrar casas para perros de gran tamaño, que sean baratas y estén fabricadas de madera, puede requerir tiempo y paciencia. Las casetas de madera suelen ser más fuertes, estables y acogedoras, pero también mucho más caras. Aunque la casa Spike Standard no es precisamente barata, sí es una de las más económicas de su tipo. En comparación con otras ofertas, esta tiene un precio muy competitivo.

¿Por qué es la mejor opción?

Buena relación calidad-precio.

Modelo sencillo y bonito, ideal para jardines o patios.

Estructura de madera barnizada, resistente a la humedad y el frío.

Patas separadas del suelo para mayor aislamiento térmico (protectores de goma incluidos).

Techo sellado para evitar filtraciones.

Caseta fácil de montar y de limpiar.

¿Por qué valorar otras opciones?

Puede quedar un poco ajustada si las dimensiones de tu perro son demasiado grandes.

Ver precio en Amazon »

Casa de tela barata para perros grandes en interior

¿A quién no le gusta ver a su mascota durmiendo bien arropada durante los meses de invierno? Las casitas de tela son una opción ideal para mantener a tu perro bien protegido y abrigado, sin ocupar demasiado espacio dentro del hogar. Pero es importante escoger la casa adecuada, ya que la mayoría de las ofertas que encontramos son muy pequeñas, o débiles, para albergar razas grandes. La Casa de Tela estilo iglú es una excelente propuesta con doble funcionalidad y precio competitivo.

¿Por qué es la mejor opción?

Fabricada de tela Oxford, con acolchado de esponja y remates de felpa.

Doble función: casa y cama.

Disponible para perros de todos los tamaños (variedad de tallas).

Fácil de limpiar y de transportar.

Modelo compacto y acogedor para mantener a tu perro protegido contra el frío.

Buena relación calidad-precio.

¿Por qué valorar otras opciones?

No es apta para mantener a la mascota en el exterior de la vivienda.

Ver precio en Amazon »

Casas baratas para perros grandes, de segunda mano

Otra alternativa que puedes valorar para ahorrar algo de dinero en tu compra son las casas para perros usadas. Encontrar una casa de uso, es buen estado y a un precio económico, no es tan complicado como parece. Por ejemplo, la Casa Kennel (de segunda mano) está disponible en Amazon por menos de 50 euros, pudiendo escoger incluso entre diferentes estados de conservación (Como Nuevo, Muy Bien, Aceptable, etc).

¿Por qué es la mejor opción?

Caseta de plástico, bonita y amplia.

Ensamblado sencillo, en poco minutos.

Apta para interior o exterior.

Techo desmontable para facilitar la limpieza de la casa.

¿Por qué valorar otras opciones?

La calidad del material no es alta, de ahí que esta caseta no sea tan resistente para perros demasiado grandes.

Ver otras casas en: Casas para Perros Baratas: Mejor Relación Calidad-Precio 2019

Ver precio en Amazon »

¿Cómo debe ser la casa ideal para un perro grande? – Consejos para elegir la mejor caseta

Aunque no dispongas de un gran presupuesto y prefieras comprar una casa para perros económica, hay varios aspectos que debes considerar además del precio. El tamaño, la calidad de los materiales y el diseño son 3 elementos clave para saber si una caseta va a cumplir con su función o no.

Te puede interesar: Las 11 Mejores Casas para Perros de Amazon 2019

Tamaño

Tu perro debe sentirse cómodo dentro del espacio que has preparado para él. Si compras una casa que le queda pequeña, o muy ajustada, la mascota no podrá moverse, relajarse ni dormir con comodidad. Por el contrario, si la casa es demasiado grande en comparación con las medidas del perro, esta le resultará fría, poco acogedora y es probable que no se adapte a estar en su interior.

Nuestra mejor recomendación es que midas bien a tu mascota antes de realizar la compra. Opta por una casa cuyas medidas internas sean ligeramente más grandes, pero sin llegar a duplicar la longitud o la altura del animal. También debe quedar espacio suficiente para colocar una camita y algunas frazadas.

Materiales

El material de la caseta es otro aspecto esencial. Casi siempre los precios más bajos coinciden con la peor calidad, de ahí la importancia de encontrar un producto con buena relación calidad-precio; de otra forma, podrías estar tirando tu dinero. Ten en cuenta lo siguiente:

Casas de tela y lona: aunque suelen ser las más baratas, solo sirven para el interior del hogar.

Casas de plástico / PVC / resina: se puede usar tanto para el interior como para el exterior de la vivienda. Según la calidad del material, estas casas pueden ser resistentes y estables para perros pequeños, medianos y grandes, pero no son una buena opción para usar en exteriores durante los meses de calor o frío intenso.

Casas de madera: aunque son las opciones más caras, también cabe señalar que son las más recomendadas. Una caseta de madera de buena calidad ofrece durabilidad, resistencia, confort, así como un mayor aislamiento del frío y la humedad.

Nota: no se recomiendan las casas para perros de metal.

Dale un vistazo a: Las 7 Mejores Casas para Perros Grandes en Amazon 2019

Diseño y Características

Por último, existen algunos detalles que hacen la diferencia entre comprar una casa aceptable y básica, o conseguir la caseta ideal para tu perro. Presta atención a las siguientes características y funcionalidades: