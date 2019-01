Las 5 Mejores Casas para Perros de Plástico en Amazon (del 2019)

Diseños innovadores, durabilidad, resistencia a la intemperie y precios competitivos… ¿Qué más se puede pedir? Sin dudas, las casas para perros fabricadas de plástico se han convertido en una de las opciones más populares y mejor valoradas del mercado. Si es eso lo que andas buscando, te invitamos a explorar nuestra selección de las 5 mejores casetas de plástico, actualmente disponibles en Amazon.

Descubre por qué las hemos incluido en la lista de “buenas ofertas” y sigue leyendo hasta el final para conocer otros detalles que un dueño debe tener en cuenta.

Casa de plástico para perros grandes

A la hora de comprar una caseta para perros grandes es importante optar por una que ofrezca suficiente espacio, protección y estabilidad. Una de las mejores ofertas que puedes encontrar en Amazon para razas de gran tamaño es la Casa Keter, apta no solo para jardines y patios, sino también para el interior de la vivienda en caso de ser necesario.

¿Por qué es la mejor opción?

Fabricada de polipropileno inyectado (resina de alta calidad).

Diseño moderno, bonito y compacto.

Refugio amplio, resistente a los golpes y a las condiciones climáticas.

Base de la caseta elevada para un mayor aislamiento contra el frío y la humedad.

Rejillas de ventilación para un flujo de aire adecuado.

Sistema de anclaje a tierra para garantizar la estabilidad de la estructura.

Buena relación calidad-precio (uno de los artículos más vendidos de la categoría Casetas para Perros)

¿Por qué valorar otras opciones?

En caso de lluvia, viento fuerte o temperaturas muy bajas, esta caseta podría no ser el mejor refugio debido a la ubicación central de su entrada.

Ver precio en Amazon »

Casa para perro mediano (de plástico duradero)

Con un diseño único y la seguridad que brinda el plástico de alta calidad, esta Casa-Bungaló puede ser el refugio perfecto que andas buscando para tu mascota.

¿Por qué es la mejor opción?

Caseta cómoda y compacta, apta para el interior y el exterior de la vivienda.

Fabricada con material duradero e impermeable.

Fácil de montar y de transportar de un lugar a otro.

Diseño innovador con nuevas funcionalidades: base extraíble (mejor limpieza), sistema de posiciones en el techo (mejor ventilación).

Precio competitivo.

¿Por qué valorar otras opciones?

Sus dimensiones pueden resultar un poco justas si tu perro es mediano tirando a grande.

Otras ofertas en: Casas para Perros Medianos: Las 5 Mejores de Amazon (2019)

Ver precio en Amazon »

Caseta de plástico para perros pequeños

¿Buscando un escondite seguro y práctico? Dale un vistazo a la Mini-Casa Nayeco, una caseta pensada para acoger cachorros y perros diminutos.

¿Por qué es la mejor opción?

Modelo bonito y compacto, ideal para mantener a tu mascota dentro de casa, en una terraza o en el balcón.

Espacio reducido, pensado para agradar a las razas pequeñas.

Plástico duradero de alta calidad.

Fácil de limpiar, de ensamblar y de transportar.

Techo desmontable para una mayor comodidad a la hora de organizar e higienizar el interior.

Excelente relación calidad-precio (entre las más vendidas de Amazon).

¿Por qué valorar otras opciones?

Según algunos compradores, las dimensiones pueden ser ligeramente más pequeñas que las que han sido indicadas por el vendedor.

Te puede interesar: Las 5 Mejores Casas para Perros Pequeños en Amazon (2019)

Ver precio en Amazon »

Casa de plástico barata para perros

Uno de los principales factores que han influido en la popularidad de las casas de plástico es su precio, ya que por lo general suelen ser más baratas que las casas de madera. Si no dispones de un gran presupuesto y andas buscando una caseta plástica económica, querrás echarle un vistazo al modelo Dogvilla 70 (artículos nuevos y de segunda mano).

¿Por qué es la mejor opción?

Excelente relación calidad-precio.

Casa de plástico resistente a los golpes y las condiciones climáticas.

Diseño bonito, amplio y acogedor para perros de diferentes tamaños.

Base de la caseta elevada (mayor aislamiento del frío y la humedad).

Pieza lateral desmontable con doble funcionalidad: puerta y plataforma.

Sistema de drenaje y rejillas de ventilación.

Montaje fácil, sin necesidad de herramientas.

¿Por qué valorar otras opciones?

Dependiendo de las medidas exactas de tu perro, puedes necesitar una casa de dimensiones más grandes o más pequeñas.

Ver precio en Amazon »

Caseta de plástico usada (segunda mano)

Una buena alternativa para ahorrar dinero en la compra de una casa para tu perro es buscar entre las ofertas de segunda mano, asegurándote siempre de comprar un artículo que esté como nuevo o que haya tenido poco uso por su anterior dueño, por ejemplo esta Caseta Bicolor.

¿Por qué es la mejor opción?

Caseta de plástico, apta para el interior de la vivienda, terrazas, jardines.

Dimensiones adecuadas para perros medianos y grandes.

Modelo fácil de ensamblar (sin necesidad de herramientas).

Techo desmontable para una limpieza fácil y rápida.

Artículos de Calidad Aceptable y en Muy Buen Estado de conservación.

¿Por qué valorar otras opciones?

Al no tener una base elevada, este modelo puede resultar inapropiado para patios o suelos muy irregulares.

Ver precio en Amazon »

¿Cómo debe ser la casa ideal de tu perro? – Consejos para elegir la mejor caseta de plástico

Por lo general, la elección del material es uno de los primeros pasos a la hora de comprar una casa para perros. La decisión suele estar influenciada por la ubicación que tendrá la caseta (interior o exterior), el clima del lugar donde vivimos, e incluso el presupuesto que tenemos.

Te puede interesar: Las 11 Mejores Casas para Perros de Amazon 2019

Si estás pensando en comprar una casa de plástico, vale la pena que consideres los siguientes aspectos:

Ventajas

Son fáciles de ensamblar, de limpiar y de transportar (no requieren mucho mantenimiento).

Ofrecen diseños compactos, a la par que amplios y bonitos.

Se pueden usar para mantener al perro en el interior o en el exterior de la vivienda.

Las casas plásticas para perros son relativamente más económicas que las casas de madera.

Desventajas

Mientras más barata sea una caseta, más baja es la calidad del plástico con que fue fabricada. Un material de mala calidad no va a proporcionarle comodidad ni protección a tu mascota.

El plástico fino no ofrece un buen aislamiento térmico; puede resultar muy frío durante el invierno o muy caliente durante el verano. Casetas para Perros de Exterior: Las 5 Mejores de Amazon (2019)

Algunas casas no son lo suficientemente estables como para albergar perros de gran tamaño.

¿Algo más que debas tener en cuenta?

Sí: el tamaño. La caseta no debe ser ni muy grande ni muy pequeña en comparación con el tamaño del perro. Si eliges una casa muy grande es probable que tu mascota sienta frío e incomodidad, por tanto no se adaptará a estar dentro de ella. Por el contrario, si la caseta es muy pequeña, no podrá moverse con total libertad. La casa ideal debe ser ligeramente más grande que el perro (de largo, ancho y alto), pero no debe llegar a duplicar ninguna de sus medidas. Basta con que pueda girarse sobre sí mismo, acostarse estirado, ponerse de pie y entrar y salir sin problemas.

El mejor consejo: mide bien a tu perro antes de decidirte por una caseta u otra, especialmente si estás haciendo la compra online.

Nota: concibe un espacio adicional para albergar un cojín y algunas frazadas.

El diseño y otras características

De forma general, estos son algunos de los detalles que querrás buscar en el mercado de las casas para perros:

Techo desmontable (limpieza más fácil y rápida)

Base separada del suelo (mejor aislamiento del frío y la humedad)

Rejillas de ventilación (garantizar un buen flujo del aire en el interior)

Entrada (mejor si está ubicada en un costado y no en el centro de la casa)

Cobertizos y aleros (mayor protección contra la lluvia y el sol)

Techo con recubrimiento de asfalto (esencial en casas de madera para exterior)

Sistema de anclaje al suelo (mayo estabilidad)

Bordes (evitar bordes afilados o sobresalientes que puedan representar un peligro)

Pensamiento final

Antes de comprar una casa de plástico en Amazon para tu amigo peludo es recomendable que consultes las opiniones y experiencias de otros compradores, pero no dejes que estos te influyan demasiado o decidan tu compra final. Valora las diferentes ofertas, sigue tu propio juicio y apégate a las necesidades específicas de tu mascota.