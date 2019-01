¿Cómo funciona un microchip en un perro?

Una vez que una mascota se pierde, lo más probable es que se quede perdido, según HealthyPet.com. Al tener un chip de computadora, también llamado un microchip implantado en su mascota, aumentan las probabilidades de su devolución.

¿Qué es? La inserción de un chip de computadora en un perro le permite rastrearlo. El chip es casi del tamaño de un grano de arroz, y se inyecta debajo de la piel del perro, entre los omóplatos. Cada chip contiene un número de identificación único, que se introduce en una base de datos internacional. Los microchips duran 25 años.

¿Cómo funciona? Una vez que se encontró a su mascota, cualquier refugio de animales, u oficina del veterinario, puede leer el número de identificación mediante un lector de microchip, un escáner de mano que detecta el chip y muestra el número único asignado a su mascota, que luego puede ser introducido en la base de datos. Siempre y cuando su información de contacto no haya cambiado, su mascota puede ser devuelta. Es su responsabilidad de actualizar la base de datos si cambia su información de contacto.

Seguridad. Muchas personas no desean poner un cuerpo extraño en sus mascotas. Los microchips han demostrado ser seguros, están hechos de una sustancia bio-compatible, que no va a degenerar o causar una reacción alérgica. También poseen propiedades para que no viaje desde su lugar de inyección.

Chip vs collar y placa. La mejor protección para su mascota es tener un microchip y un collar con una etiqueta. Los collares con etiquetas alertan a las personas que el perro perdido probablemente tiene una casa, y se pueden leer inmediatamente sin ningún equipo especial. El problema de usar sólo un collar y una placa es que la etiqueta puede llegar a ser ilegible después de un tiempo, los collares también se pueden salir, y si su perro es deliberadamente robado, el ladrón puede eliminar la etiqueta con el fin de vender su mascota. Un microchip, por otro lado, no puede perderse o llegar a ser ilegible, y proporciona una prueba innegable de la propiedad si su perro se revende.

Preocupaciones comunes. Cuesta poco de microchip de su perro, por lo general alrededor de $ 25 a $ 40, pero algunas compañías cobran una cuota anual. Las estadísticas de la American Humane Society muestran que sólo alrededor del 17 por ciento de los perros perdidos sin un microchip son encontrados por sus dueños.

Mascotas de interiores. Los animales domésticos de interior también necesitan tener un microchip. Los accidentes pueden ocurrir, y su perro podría correr al aire libre cuando alguien abre la puerta, o alguien podría dejar la puerta abierta del patio trasero. Si tu perro perdido no tiene collar, una placa, ni microchip, las probabilidades de encontrarlo no están a su favor.