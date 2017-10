Cómo realizar el seguimiento del linaje de un perro

El seguimiento del linaje de un perro es un proceso simple a través de las generaciones. Los criadores de perros de raza pura llevan registros detallados de la ascendencia de sus perros. Con las razas mezcladasno se puede saber cuáles son los antepasados reales de un perro pero se puede aprender un poco acerca de su probablepatrimonio.

Elementos que necesitas

• Documentos de registro del AKC

• Kit de la prueba de ADN

• Pedigrí del perro

Linaje de un perro de pura raza

Paso 1. Habla con el criador original del perro. Si el perro lo compraste en una tienda de mascotas, tendrás que saber en qué estado fue criado ya que, a menos que vivas en Kansas, Missouri, Mississippi, Minnesota o Connecticut, el perro probablemente proviene de otro estado. Pregunta por los papeles de registro del perro. Si la tienda de mascotas ofrece el registro, será capaz de ir al siguiente paso. Si no los proporciona, debes interrogar a todos los que han tenido el perro, desde que era un cachorro y trata de averiguar donde están los papeles. En el improbable caso de que el criador no tenga los papeles de registro de tu perro, pregunta acerca de cualquier compañero de camada que pudo haber tenido. Es posible que el propietario de uno de los otros cachorros de la camada tenga los papeles de registro y puedes pedirle una copia. Precisar el número de registro de la camada es un buen comienzo para buscarlos papeles de tu propio perro.

Paso 2. Busca en los documentos el número de registro de la camada. Este es el número que asigna a la camada el criador cuando la registra en el American Kennel Club. Si estás trabajando sin los papeles de registro de tu perro, necesitarás los nombres del padre y la madre de este. Los papeles de registro proporcionarán información clave sobre estos perros, por ejemplo, si uno o más de los padres o abuelos fueron mostrados en las exposiciones caninas del AKC o si participaron en algún campeonato. Es posible que tengas una ascendencia de campeón en tus manos y ni siquiera lo sabes. Si estás trabajando sin los papeles de registro de la camada, deberás tramitar el número de registro de la camada con el AKC y solicitar que te envíen los papeles de tu perro.

Paso 3. Contacta con el AKC y pídeles que realicen una búsqueda con el número de registro de la camada o con el número real de registro de tu perro si tiene los papeles. Si está tratando de conocer el linaje de tu perro más allá de sus padres, tendrás que pedirle al AKC la información que se remonta más allá de lo que se suministra en los documentos regulares de pedigrí certificados. Hay algunas herramientas online que puedes utilizar para obtener información sobre el linaje de tu perro, pero necesitas el número de la camada y la fecha de emisión del certificado de registro, si no tienes el certificado necesitarás la ayuda de un miembro del AKC.

Linaje de un perro de raza mixta

Paso 1. Mira a tu perro y cada una de las partes de su cuerpo. Esto suena extraño pero es un buen comienzo para descubrir cuáles son las razas que tiene su linaje. Ten en cuenta el tipo de orejas que tiene, si son erectas, largas, caídas, cortas o de bota (orejas erectas que se doblan en la punta hacia adelante). Mira la nariz para determinar qué tipo de hocico tiene; si es largo y estrecho, corto y rechoncho o braquicéfalo (de nariz chata como un Pug).Observa la cola; si es larga, corta, rizada o no tiene. Si no tiene pregúntale al veterinario si puede determinar si es de nacimiento o si se la amputaron cuando era un cachorro. Mira sus patas. Las patas palmeadas se encuentran en ciertas razas pero no en todas. ¿Es el pelaje largo, lanudo, corto o rizado? El propósito de toda esta observación es tratar de averiguar a qué raza de perro se parece más tu mascota.

Paso 2. Compara las partes del cuerpo de tu perro con fotos de perros de raza pura. Este es un buen comienzo que puede ayudarte a determinar su linaje, pero si quieres estar absolutamente seguro tienes que hacerle una prueba de ADN.

Paso 3. Compra uno de los muchos kits de ADN disponibles online y en algunas tiendas. Estos kits proporcionan las herramientas necesarias para realizarle una prueba de ADN a tu perro. Solo debes frotar su mejilla, colocar el hisopo en el sobre y enviarlo a la empresa que fabrica el kit y en unas tres semanas tendrás los resultados. Algunos kits requieren de una muestra de sangre en lugar de un hisopo de mejilla, en cuyo caso tendrás que involucrar al veterinario. Los kits cuestan entre $ 40 y de $ 200 y algunos son más precisos que otros. Este es un caso claro donde el tamaño sí importa, porque el kit con la mayor base de datos generalmente tiene el precio más alto y los mejores resultados.

Consejos

• Si tiene una idea de que raza puede ser tu perro, pídele a un criador de esta su opinión acerca de si estás en el camino correcto. Mientras mayor sea la experiencia de la personas o personas que consultes, mayores serán tus probabilidades de éxito.