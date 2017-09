Datos de un Yorkie y un Bichon

Un perro puede agregar calidez y darle vida a cualquier hogar. Tanto el Yorkshire terrier como el Bichon frisé son inteligentes, muy adaptables a los cambios y su tamaño los hace excelentes perros para tener en un apartamento. Con el entrenamiento adecuado, ya sea un Yorkie o un Bichon, puede ser un compañero perfecto para una pareja joven que comienza una vida en común.

Personalidad y temperamento. Los Bichons son conocidos por ser un poco payasos, algo que no es de extrañar ya que históricamente se han utilizado en los circos. Esta es una raza muy activa, juguetona, cariñosa y amable. Los Yorkies pueden ser traviesos y son muy independientes, pero sí necesitan atención, amor y tienen un deseo innato por complacer a sus dueños. Como son dos razas muy activas, ambas aprecian que sus propietarios las entrenen y atiendan.

Alimentación y aseo. Los cachorros deben ser alimentados con una fórmula especial para cachorros que les proporciona los nutrientes adicionales que necesitan para crecer adecuadamente. Los perros pequeños como los Yorkies y los Bichons alcanzan la madurez más rápidamente que las razas más grandes. Un veterinario puede recomendarte la mejor comida y asesorarte sobre la cantidad que debes darle a tu cachorro cada día. Ninguno de estos perros es de bajo mantenimiento. Ambas razas se deben cepillar por lo menos una vez al día y visitar a un peluquero profesional regularmente para que le haga los cortes necesarios. Lo bueno es que ni el Yorkie ni el Bichon derraman mucho pelo.

Ejercicio y entrenamiento. El Bichon y el Yorkie son perros activos y afables que les gusta hacer ejercicio y jugar con sus dueños. Su deseo de agradar combinado con su amor por la atención, hace que ambas razas sean muy receptivas al entrenamiento. Tienen fama de ser difíciles de entrenar para que hagan sus necesidades en el lugar correcto y pueden desarrollar ansiedad por separación. Pero con el entrenamiento constante lleno de refuerzo positivo, van a ser compañeros felices y con un buen comportamiento.

Preparación. Si te has decidido por un Yorkie o un Bichon, debes tener tu casa a prueba de cachorro antes de llevarlo. Los Yorkies en particular, son muy curiosos y van a tratar de investigarlo todo. Los armarios en las cocinas o los cuartos de baño que estén al alcance de las patas se pueden sujetar con cierres a prueba de niños para evitar que tu mascota los abra y pueda acceder a los productos de limpieza, jabones o medicamentos. En el baño la tapa del inodoro debe mantenerse hacia abajo en todo momento. De lo contrario un cachorro curioso podría caer y ahogarse. Por último, debes esconder o guardar cualquier cosa que pueda llamar su atención, hasta los cordones de los zapatos, de seguro no deseas que tu cachorro los mastique.