¿Los Schnauzer derraman pelo?

Si quieres adoptar un perro sin tener que aspirar continuamente el piso y quitar pelo de tu ropa, el Schnauzer puede ser una raza ideal. Estos perros derraman muy poco pelo y puedes adquirirlo de varios tamaños, siendo una mascota divertida son buenos tanto para vivir tanto en una casa grande como en una pequeña.

Sí y No ¿Quieres saber si un Schnauzer derrama pelo? Bueno, la respuesta es sí y no. Más o menos sería la respuesta correcta. Básicamente cuanto más grande sea el Schnauzer más pelo derramará. El Schnauzer miniatura arroja tan poco que las personas piensan que no derraman nada. Aunque eso es demasiado bueno para ser verdad, debes saber que no hay ningún perro que no derrame pelo.

Razas hipoalergénicas. Hay personas que pasan mucho tiempo creyendo que son alérgicas a los perros y no es así, a lo que son alérgicas es a la caspa de estos. En el mundo existen muchas personas que tienen este tipo de alergia, así que si eres uno de estos, un Schnauzer es una buena opción. Esta raza produce significativamente menos caspa que otros perros y el American Kennel Club se los recomienda a las personas con alergias. El Schnauzer miniatura arrojan tan poco y producen tan poca caspa que es una buena opción para las personas que no pueden tener otras razas.

Aseo. El hecho de que no derrama mucho pelo no significa que un Schnauzer miniatura no necesita ser aseado. Estos perros requieren cortes frecuentes en la peluquería para que su pelo grueso y fibroso no forme esteras o esté demasiado sucio. El pelo corto del Schnauzer se cae con poca frecuencia y en pequeñas cantidades. Ya sea que tu Schnauzer es grande o pequeño, el cepillado frecuente también te ayudará a prevenir el derrame para que no sea muy notable.

Pérdida anormal de pelo. La piel del Schnauzer es fuerte pero no invulnerable. Si tu Schnauzer se enferma o tiene un problema hormonal, podría perder el pelo. El hipotiroidismo, por ejemplo, hace que el pelo se caiga. La tiña causa pérdida de pelo en el sitio de la infección. La pérdida de pelo también puede estar relacionada con un desequilibrio hormonal. Si el cuerpo del Schnauzer produce demasiada cortisona o estrógeno, también puede hacer que el pelo se caiga, generalmente alrededor de los genitales cuando hay un exceso de estrógeno. Un trastorno de la tiroides provoca que los pelos sean muy delgados y que se caigan fácilmente, sobre todo alrededor de los lados, los muslos y la cola. Otras enfermedades y trastornos también pueden hacer que un Schnauzer pierda pelo. Si tu Schnauzer está teniendo problemas para mantener su pelaje y si notas que tiene lugares con calvicie, debes llevarlo de inmediato al veterinario.