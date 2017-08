¿Por qué los perros agitan sus patas cuando se rascan?

Muchos dueños de perros se ríen porque sus perros agitan las patas enérgicamente cuando se rascan. La patada es completamente normal y aunque puede parecer un comportamiento intencional, la causa suele ser un simple reflejo llamado reflejo de arañar.

Reflejo de arañar el suelo.

Los arañazos exhibidos por los perros mientras los rascan es un reflejo comúnmente llamado reflejo de arañazo. Este reflejo es tan confiable que los veterinarios pueden utilizarlo para probar ciertos problemas neurológicos. El reflejo es desencadenado debido a una respuesta involuntaria y puede variar de un perro a otro, pero el vientre, el pecho y los laterales, son los lugares más probables para activarlo. El reflejo puede ocurrir porque cuando rascas a tu perro tiene una sensación de picazón o es posible que sea un reflejo defensivo persistente y no el resultado de un efecto físico en particular.

Arañar el suelo y la salud.

El reflejo de arañar el suelo permanece activo incluso en los perros muy enfermos, lo que indica que es un reflejo. Las lesiones de la médula espinal, sin embargo, pueden hacer que un perro pierda la sensación o que el cerebro procese las señales incorrectamente y afecte el reflejo. Por lo tanto, los veterinarios en ocasiones rascan a los perros para determinar si tiene lesiones en la médula espinal o un mal funcionamiento neurológico.

Otras Causas.

No todos los casos de patear son causados ​​por el reflejo del arañazo. Si la patada es periódica, tu perro puede estar tratando de reorientar la ubicación de su arañazo o indicar que has tocado un punto que le duele. De vez en cuando tu perro puede agitar sus patas cuando tiene una picazón que no puede alcanzar en esta o en otra parte del cuerpo.

Arañar el suelo y la seguridad.

El reflejo de arañar el suelo es un reflejo completamente inofensivo y no está relacionado con la salud del perro. Sin embargo, los perros pueden dañar inadvertidamente a sus dueños si patean de forma excesiva, así que asegúrate de cortar las uñas de tu mascota para evitar posibles lesiones. Si tu perro tiene problemas en las articulaciones, como displasia de cadera, evita rascarlo mientras está de pie. El reflejo de arañar el suelo podría hacer que se caiga y se lastime.