Preguntas importantes para hacerle a un criador

Localizar un cachorro saludable para comprarlo significa que primero hay que encontrar un criador de conciencia. Él o ella deben ser consciente de los problemas de salud más comunes que afligen a la raza y conseguir con anticipación que el padre y la madre sean evaluados para los trastornos genéticos, lo que reducirá el riesgo de que estas enfermedades se transmitan en su descendencia. Otras cualidades que debe buscar en los criadores de renombre incluyen:

Se esfuerzan por cumplir con el estándar de la raza, dando una descripción escrita de cómo el perro perfecto de esa raza debe mirar, moverse y actuar. No reproducen únicamente para hacer dinero. Para muchos criadores es un hobby y una pasión, cuyo objetivo es el de mejorar la raza.

Compiten activamente en los eventos de conformación, pruebas de campo y otros deportes. Ganar cintas y trofeos prueba que sus perros poseen rasgos físicos y talentos dignos de cría.

Sólo obtienen unas pocas camadas al año.

No les importa pasar tiempo educando a los compradores acerca de las ventajas y desventajas de la raza.

Garantizan la salud de sus cachorros durante períodos razonables y están de acuerdo enrecibirlos de vuelta por la razón que sea en caso de que un propietario no puedacuidarlos.

Entonces ¿dónde encontrar un buen criador?

Comienzatu búsqueda poniéndose en contacto con el American Kennel Club (AKC) y UnitedKennel Club (UKC), dos de los registros más antiguos y respetados de pura raza. Buscar en Internet es la manera más rápida y sencilla de encontrar sitios web de ambas organizaciones con los nombres y números de teléfonos de los criadores. El AKC ofrece un servicio web llamado Criadores Clasificados que se encuentran en la página principal en akc.org que permite a los usuarios buscar los criadores locales con cachorros actualmente a la venta. El AKC sólo permite hacer publicidad a los criadores con buena reputación.

El UKC es un registro de pura raza con sede en Kalamazoo, Michigan, que fue fundado hace más de un siglo, registra cientos de perros en todo el mundo de pura raza. Una lista de criadores desglosados por tipos de perros y su ubicación, se publica en el sitio Web del club, ukcdogs.com, en la pestaña denominada Esquina del Criador.

Durante la búsqueda debes alejarte de la sección de anuncios clasificados del periódico local ya que los criadores éticos rara vez se anuncian en estos porque no tienen problemas para encontrar buenos hogares para susexcelentes cachorros;de hecho, muchos tienen listas de espera para sus próximas camadas. Los cachorros a la venta en los periódicos locales son casi siempre de criadores de traspatio que simplemente tratan de hacer algún dinero rápidoy no tienen como máxima prioridad engendrar un cachorro sano que pueda vivir una larga y feliz vida durmiendo en el sofá.

La paciencia es importante en la búsqueda de la raza adecuada. Los mejores criadores no siempre tienen cachorros disponibles para la venta así que es probable que tengas que esperar varios meses o más para la próxima camada, pero a largo plazo se verá el resultado de la espera. Reservar un cachorro de una futura camada es posible dando al criador generalmente un depósito de $ 200. Si eres el primero en la lista podrás seleccionar el que quieras de la camada y, en caso de no gustarte ninguno de los cachorros porque no cumplen tus necesidades como pueden ser el color o el sexo, el dinero le será devuelto.

Los precios de los cachorros de raza dependerán en gran medida de donde vive el criador, si los padres son campeones y si son de espectáculo o simplemente mascotas.

EL término, cachorro de calidad, significa simplemente que el criador cree que el cachorro será capaz de competir con éxito en eventos de conformación (exposiciones caninas) debido a que no tiene ningún defecto cosmético, tales como: la cola demasiado corta o el pecho es demasiado grande. A pesar de que los cachorros que no cumplen con el término y nunca llegarán a ser campeones en el ring, pueden entrar en otras competiciones donde la belleza física no es juzgada como la obediencia, trabajo de campo y agilidad.

Para la mayoría de las personas estas mascotas son una buena opción, ya que son igual de saludables y hermososque sus hermanos que compiten en las exposiciones caninas pero no cuesta tanto comprarlos. Una vez que se tengan los nombres de los criadores del área donde residen, el siguiente paso es hacer algunas preguntas como: el tiempo que han estado criando, referencias y garantías de salud.

Estas son algunas de las preguntas que debe hacer:

¿Cuál es su política de devoluciones si ya no puedo conservar a mi cachorro? Respuesta: Los mejores criadores consideran a sus cachorros como su familia y siempre los aceptarán de vuelta ya sea en dos meses o dos años.

¿Qué garantías de salud ofrece? Respuesta: Los cachorros deben ser examinados para certificar que las caderas, los ojos y los oídos están libres de enfermedades y los análisis se harán dependiendo de la raza. Usted puede encontrar fácilmente enfermedades hereditarias que afectan a la raza en particular visitando la página web del Club del progenitor. Los registros de todas las pruebas y tratamientos veterinarios deben estar disponibles por escritopara usted. Evite criadores que no devolverán el dinero o reemplazarán un cachorro en caso de que surjan problemas de salud.

¿Cuánto tiempo ha criado perros? Respuesta: Cuanto más mejor, porque muestra que la persona está verdaderamente dedicado a la cría y no haciendo esto para ganar dinero rápido, lo idealsería escuchar que 10 años o más.

¿Puede proporcionarme referencias? Respuesta: Sí. Cuando llame a otros compradores pregúnteles sobre su experiencia con el criador y si el cachorro que adquirieron ha tenido algún problema de salud.

¿El cachorro está al día con las vacunas y se encuentra desparasitado? Respuesta: Sí. Un criador debe poner a disposición todos los registros de las pruebas y los tratamientos veterinarios en el momento de la compra, además de estar dispuesto a suministrarle información de su veterinario de contacto para que pueda llamar y verificar la información.

Después de haber tenido la oportunidad de hacer sus preguntas, le espera recibir algunas por parte del criador. Los criadores de conciencia quieren para sus crías un buen hogar, por lo que le preguntarán si tiene experiencia en el cuidado de las mascotas y el estilo de vida que lleva. Preguntas que pueden ser: ¿Este es tu primer perro? ¿El perro vivirá dentro de la casa? ¿Cuál es su horario de trabajo? ¿Su familia entera quiere al perro? ¿Cuántos hijos tiene usted y cuáles son sus edades?

Algunos criadores no van a vender los cachorros a familias con niños muy pequeños. Durante mucho tiempo una criadora de Nuevo México, JuxiBurr, ha tenido como política, no vender sus cachorros Labrador Retriever a familias que tienen niños menores de tres años de edad. Ella siente que es demasiado trabajo para las familias entrenar a un cachorro de 8 semanas de edad y educara un niño al mismo tiempo. En cambio recomienda a las familias esperar hasta que su hijo menor tenga por lo menos cinco años antes de adquirir un cachorro. Si una familia insiste en conseguir un Labrador, Burr sugiere la compra de un perro adulto que ya estará domesticado y socializado para aliviar parte de la carga cuando se enfrentan al tratar de cuidar a los niños y al cachorro. Muchos criadores dicen tener a las hembras durante cinco o seis años de edad, las cuales retiran de los programas de reproducción y pueden ser maravillosos animales domésticos.

Una vez que hayas encontrado un criador que te resulte de confianza programa una visita a la perrera. Pregunta si puedes conocer a la madre del cachorro y al padre si están en el local.Tome nota de su apariencia y personalidad ya que, en cierto modo, es como mirar una bola de cristal. Usted será capaz de obtener una buena idea de la forma en que su cachorro se verá y actuará con el tiempo. Echa un vistazo al entorno en el que se encuentra el cachorro, debe estar limpio y bien atendido. Algo fundamental es el estado de salud, las orejas deben estar limpias y libres de olores, los ojos deben ser claros y brillantes y el pelaje sin signos de pulgas o garrapatas, la secreción nasal en caso de tener debe ser de un color claro, nunca amarillo, verde, burbujeante o viscoso.

Los cachorros deben tener un peso apropiado, por ejemplo, un vientre hinchado podría significar que tiene parásitos, mientras que uno demasiado delgado puede estar desnutrido. Si decide comprar un cachorro de la camada, es una práctica común para un criador ayudar a seleccionar cuál es el adecuado para su estilo de vida. Los perros con una actitud relajada suelen ir a las familias con niños o parejas mayores que no han sido dueños de un animal de compañía durante muchos años y los cachorros dominantes con los dueños más experimentados que planean competir en eventos caninos deportivos.

Una vez que haya elegido un cachorro probablemente no podrá llevarlo a casa sino hasta después de unas semanas ya que los criadores no permiten que sus cachorros vayan a sus nuevos hogares hasta que tienen alrededor de ocho semanas de edad, porque así les da tiempo para destetar a las crías, iniciar las vacunas (que más tarde vas a terminar tu) y llevarlos a un veterinario para un chequeo de salud así como iniciar el proceso de socialización de los cachorros para adaptarlos a nuevas situaciones, sonidos y olores. Una semana antes de recoger a los cachorros estos serán separados de sus compañeros de camada y de su madre preparándolos para ir a su nueva vivienda. Los criadores dicen que separar a los cachorros unos días antes reduce la cantidad de llanto y quejas al estar con los nuevos propietarios en sus casas.