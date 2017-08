Shelties sordos

El Shetland sheepdog, apodado Sheltie, a menudo es llamado Collie en miniatura, porque eso es lo que parece. Aunque la mayoría de los Shelties no son particularmente propensos a la sordera o a la pérdida de audición, es un poco cierto que aquellos que tienen un color azul merle son más propensos, este patrón no solo es una sombra preciosa sino que muchas veces implica problemas genéticos.

Blue merle. EL azul merle en realidad no es una tonalidad acuática o marina como dicen algunos y los cachorros no son de color azul al nacer. Es realmente un tono plateado con coloración moteada que proviene de un gen de dilución que actúa en el pelaje negro del perro haciendo que parezca plateado o gris con zonas negras. Estos perros generalmente tienen color blanco y marrón en la cara y las patas. Algunos sin embargo podrían tener más negro que azul en el cuerpo: un patrón conocido como azul críptico.

Reproducción. Reproducir a dos Shelties que tienen el gen merle a menudo termina mal. Muchos de estos cachorros son sordos y algunos además son ciegos. Aunque no todos los cachorros nacidos de padres con genes merle son sordos, el cruce es arriesgado, ya que algunos cachorros con esta combinación de genes mueren poco después del nacimiento. Un perro con ojos azules cuyos padres tienen el gen merle, es más probable que sea sordo que un perro de ojos marrones. Algunos ejemplares son sordos parcialmente, ya pueden escuchar de un oído; por suerte estos perros suelen ser estériles, por lo que no pueden transmitir sus defectos hereditarios aunque algunos reproductores inescrupulosos aun se esfuerzan por conseguirlos en sus camadas.

Genética. El gen azul merle no sólo afecta al Sheltie, tanto el azul merle como el gen overo hacen que los perros sean propensos a la sordera. El azul merle se encuentra también en los Collies, un primo cercano del Sheltie, en el Gran Danés arlequín, en el Antiguo perro pastor inglés, el Foxhound americano, el Salchicha moteado, entre otros. La sordera se desarrolla en la etapa de cachorro antes de que el canal auditivo se abra.

La elección de un cachorro. Si planeas adquirir un cachorro de Sheltie azul merle, asegúrate de que puede escuchar antes de comprarlo. Pídele al criador que te deje ver sus progenitores para garantizar que ninguno tiene el gen azul merle. Realizarle una prueba de audición al cachorro no debe ser difícil, llámalo, aplaude, realiza ruidos y observa a ver si responde.

Cachorros sordos. Si tienes un Sheltie sordo, eso no significa que no puedes entrenarlo. De hecho, la formación es aún más importante para un canino que la audición ya que es vulnerable a los peligros que los perros con audición pueden evitar. Busca un entrenador de perros que sabe cómo entrenar a cachorros sordos a través de las señales con las manos. Llamar a tu perro con gritos no va a funcionar, pero puedes enseñarle a responder a las señales con las manos, linternas y otras señales visuales similares. Tu cachorro sordo tiene necesidades especiales que incluye a alguien que lo ame.