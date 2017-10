Tipos de Terrier toy con pelaje duro

Los Terriers son perros inteligentes y enérgicos de tamaño pequeño, lo que los hace ideales para las personas que viven en apartamentos. No derraman mucho pelo, lo que podría beneficiar a las personas alérgicas. Su pelaje duro no requiere de mucho cuidado, algunos necesitan ser cepillados sólo una vez en la semana. Aunque la mayoría de los Terriers no son perros falderos, todos son cariñosos y protectores con sus dueños. Aunque sólo hay un Terrier de pelo duro incluido en el grupo Toy del AKC, hay otros Terriers de pelo duro que tienen un pequeño tamaño y un gran corazón.

Affenpinscher. Este perro de distintivo color negro es el único Terrier de pelo duro admitido oficialmente en el grupo Toy. El Affenpinscher es una versión de tamaño pequeña de un Terrier de trabajo y fue criado como perro de compañía para las damas en el siglo XVIII o XIX. Es un perro realmente grande dentro de un cuerpo pequeño que resulta ser muy valiente y protector con su dueño. Requiere de poco de aseo aunque el Affenpinscher típico luce un poco peludo.

Schnauzer Miniatura. El Schnauzer miniatura es una raza muy popular y aunque es pequeño no es un perro faldero. Esta raza animada y enérgica necesita mucho ejercicio. Puede vivir en un apartamento pero sólo si puede ir con frecuencia al parque para correr y jugar. El Schnauzer miniatura es cariñoso, fácil de entrenar y por lo general no es agresivo. Su doble capa requiere de más preparación que muchas de las otras razas de Terrier de pelo duro.

Border terrier. El Border terrier es un pequeño perro robusto que a pesar de su tamaño es fuerte y un miembro de una de las razas más saludables de perros de raza pura inscritos. A diferencia de otros Terriers, el Border terrier no es muy luchador o excitable. Es inteligente y puede adaptarse fácilmente a cualquier entorno, ya sea urbano o rural, apartamento o granja. Su doble pelaje requiere de poco mantenimiento, un cepillado semanal es todo lo que necesitará.

Terrier de Norwich. El robusto Terrier de Norwich es uno de los terriers más pequeños y a su vez uno de los más coléricos. Puede ser terco pero a diferencia de muchos perros pequeños, es fácil de entrenar. Su pelaje duro es más largo y más grueso en el cuello y los hombros, formando una melena similar a la de un león. Se recomienda cortar el pelaje del Terrier de Norwich al menos dos veces al año, si optas por no hacerlo tendrás una mascota con aspecto desaliñado y derramará mayor cantidad de pelo.