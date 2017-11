Ansiedad por separación en un Cane Corso

Los cambios en la vida de un perro o un intenso apego a su dueño pueden hacer que sienta temor y ansias cada vez que este está ausente. El Cane Corso es un perro muy devoto a su amo y a menudo experimenta ansiedad por separación cuando se queda solo en la casa.

Ansiedad por separación. Si tu Cane Corso orina o defeca en la casa, destruye artículos del hogar, ladra durante horas seguidas o se convierte en un artista del escape cuando lo dejas solo en la casa, podría tener ansiedad por separación. Todos estos hábitos destructivos o molestos son el resultado de la reacción nerviosa de tu mascota al quedarse sola en la casa. Lo que hay que recordar es que tu perro es un animal afectivo y cuando lo dejas solo esto le provoca mucho estrés. Cuando pierde el control la ansiedad le hace destruir las cosas. Debes tener presente que no lo hace para molestarte.

Causas. Algunos perros son tan independientes que no les importa quedarse solos en la casa durante varias horas cada día, pero el Cane Corso no es una de estas razas. A pesar de su tamaño intimidante es extremadamente cariñoso, atento y dedicado a su dueño. Muchos experimentan ansiedad por separación por el mero hecho de que extraña a su propietario y quiere estar con él todo el tiempo. Otros pueden sufrir de ansiedad por separación por diferentes razones. Si tu mascota fue abandonada por su dueño anterior, es probable que tenga ansiedad por separación ya que no quiere ser abandonado de nuevo. El Cane Corso, como la mayoría de los perros, también puede desarrollar ansiedad cuando uno de los miembros de la familia se muda de la casa o si muere otra mascota del hogar. Los cambios en tu rutina como alterar las horas en que tu mascota se quedaba solo, pueden provocarle ansiedad y temor de que no vuelvas.

Tratamiento. La mayoría de los casos de ansiedad por separación en el Cane Corso pueden ser aliviados a través de tratamientos de acondicionamiento diario. Esta raza fue criada para controlar el ganado y es más atlética y juguetona que la mayoría de las razas grandes. Ejercita mucho a tu cachorro antes de tu horario de salida, déjale abundantemente agua y una de sus golosinas o juguetes favoritos. El ejercicio le permitirá relajarse mientras estás fuera y la golosina o el juguete le ayudarán a asociar tu salida con algo que disfruta. Comienza a salir en diferentes horas. Sal a la calle por sólo cinco minutos, luego por diez y así sucesivamente hasta que puedas salir durante todo el día sin que al llegar te encuentres con algún tipo de destrucción o ladridos. Evita decirle adiós a tu perro antes de salir de la casa y no lo saludes cuando llegas. Es necesario enseñarle a tu Cane Corso que salir no es una gran cosa.

Otros métodos. Si trabajar con tu perro en casa no está ayudando o si se está dañando a sí mismo tratando de escapar de la casa durante tu ausencia, tendrás que consultar con el veterinario acerca de las opciones para los casos graves de ansiedad por separación. El veterinario puede prescribirle un medicamento para la ansiedad como el hidrocloruro clomipromine o clorhidrato de fluoxetina para ayudarle a tolerar el estar lejos de ti y facilitar el proceso de formación. Si no deseas tomar la ruta farmacéutica, el veterinario puede sugerirte el uso de un difusor de Feromona Apaciguante (DAP). Este difusor se conecta en la pared y libera feromonas sintéticas que calman al perro. Los remedios herbarios y las esencias florales también pueden ayudar a aliviar la ansiedad de tu mascota cuando se combina con tratamientos de acondicionamiento.