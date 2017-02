Cómo cuidar de un Rottweiler adulto

El Rottweiler no es un perro para todo tipo de personas. Como es tan dominante necesita saber que eres el jefe o entonces tratará de ser el líder. Si tomas un Rottweiler adulto en lugar de un cachorro, puede ser que tengas que corregir algunos malos comportamientos que tiene de su dueño anterior. Este perro cuando es bien educado puede ser un excelente compañero.

Alimentación. El Rottweiler puede llegar a pesar hasta 135 libras, más que muchos adultos humanos, por lo que necesitará una gran cantidad de comida para perros pero teniendo cuidado de que no adquiera sobrepeso. La mayoría de los ejemplares que pesan más de 100 libras son musculosos, pero sin suficiente ejercicio pueden convertirse rápidamente en perros gordos. Aunque sabes que debes darle de comer un alimento para perros de alta calidad, pregunta al veterinario cuáles son las recomendaciones de alimentación para que estos perros puedan mantener un peso saludable.

Entrenamiento. Si bien la capacitación es necesaria para todos los perros, para un Rottweiler es absolutamente esencial. Tienes un perro grande y poderoso al que le gusta aprender y puede participar en todo tipo de competencia canina como la obediencia, agilidad y pastoreo. Dado que la raza fue utilizada como perros de trabajo, incluso se le puede enseñar a tirar de un carro. No te rías pero podría serte útil si estás limpiando el patio o algún trabajo de construcción en la casa. Detrás de esa dura apariencia que tiene, el Rottweiler puede ser muy sensible, así que no le grite si no ha sido entrenado para ello. Debes ser firme y consistente para obtener buenos resultados.

Ejercicio. El Rottweiler necesita hacer mucho ejercicio, lo que se traduce en un buen entrenamiento para ambos. Proporciónale a tu mascota un par de largas caminatas diarias así como acceso a un patio cercado. Esta raza necesitas de ejercicio mental y físico ya que si se aburre puede convertirse en un Rottweiler destructivo. Desde su punto de vista la destrucción de cosas alivia su aburrimiento. Juega con tu mascota y dale algunos rompecabezas para perros que puedan proporcionarle diversión.

Aseo. Aunque el Rottweiler tiene el pelo corto derrama una gran cantidad de pelo, así que trata de darle un buen cepillado varias veces a la semana a tu mascota. Esta raza tiene una doble capa de pelo y la capa inferior la muda en cada primavera y otoño. No necesita bañarse muy a menudo a menos que esté muy sucio. El exceso de baño en ocasiones le provoca caspa. Mantén las uñas de tu perro cortas (sé que puede ser más fácil decirlo que hacerlo) sin embargo es muy necesario. Comienza tocándole las patas para ver cómo reacciona. Con el tiempo debe permitir que le cortes suavemente sus uñas.