Cómo encontrar un criador ético

Encontrar un criador ético puede ser tan difícil como elegir una raza. Al igual que la investigación de los rasgos de una raza para determinar la forma en que se ajusta a su familia, lo mejor es investigar sobre los criadores para determinar cuál es el adecuado. Encontrar un criador responsable es fácil si conoces a alguien que ha tenido una buena experiencia comprando la raza que has elegido, de no ser así, foros y blogs de perros en Internet pueden ser muy útiles ya que puedes visitar las exposiciones caninas y consultar con un veterinario,además, el American Kennel Club ofrece una lista de los criadores de renombre y una referencia de las razas teniendo algunas cuestiones a considerar.

Los criadores con ética. Definición de ética: ¿Qué significa “ético” para ti? Diferentes Clubes de razas tienen diferentes códigos de ética. Por ejemplo, muchos como el Club Americano delBassetHound tienen ideas sobre la críasque implicanque el criador tiene previsto actuar de forma responsable con respecto a la distribución de todos los cachorros (y mantenerlos si no se colocan), además, ningún miembro de la BHCA debe suministrar perros para fábricas de cachorros. Una buena lista del código de cada raza se encuentra aquí. Cuando usted visiteal criador, pregúntele si es miembro del club de su raza y revise el código que guarda con él. En la actualidad hay pocas leyes para los criadores. El Departamento de Agricultura de EE.UU. regula los criadores comerciales (aquellos que venden a tiendas de mascotas), pero no a los criadores domésticos, sin embargo, algunos Estados no regulan a los criadores de perros, puedes comprobar las reglas de tu Estado antes de decidirte.

El ajuste correcto: El criador debe estar más preocupado a la hora de la venta acerca de cómo usted y el perro encajan. Debe ser capaz de proporcionarle información sobre la raza y la lista de los puntos negativos así como de los positivos.

Cuestiones de salud y temperamento: Investigue acerca de la raza para que pueda hacer preguntas acerca de la salud, el comportamiento y el temperamento. El criador debe estar muy bien informado acerca de la raza y responder a cualquier pregunta. Mira a los padres del cachorro para saber de ellos. Indaga sobre la salud y el temperamento de los hermanos delcachorro, medios hermanos, primos, o cualquier pariente. El criador debe ser franco acerca de los problemas de salud relacionados con la raza.

Cuidado y preocupación por los perros: Lo ideal sería que los perros estén dentro de la casa y sean tratados como miembros de la familia. Se debentener una cantidad considerable de tiempo dentro de la casa. Si tienen perreras, comprobar la limpieza y el espacio. Pregunte cómo uno de sus perros pasa un día típico. Los cachorros deben tener un entrenamiento, tiempo de juego, afecto y ser socializados. ¿Cuáles son sus prácticas de crianza? No se reproducen los perros que son demasiado jóvenes (las hembras debentener al menos dos años) No se reproducen con demasiada frecuencia (cada dos años es el mínimo de tiempo entre los dos) ¿Cómo tratan a los cachorros? ¿Están esperando para vender (los cachorros no deben ser separados de la madre antes de las ocho semanas de edad) o se los están vendiendo en una edad demasiado temprana?

Devolución del perro: Usted puede devolverle el perro a su criador por cualquier razón, incluyendo temas de salud y comportamiento. Del mismo modo, los criadores deben estar dispuestos a ayudarle con estos problemas con capacitación y apoyo financiero, sobre todo por algo que es un problema de salud inherente a la raza. Debe obtener un contrato en la venta que enumere estas reglas. Un criador ideal va a hacer todo lo posible para asegurarse de que su perro esté en tu vida.

Encontrar un criador responsable toma un poco de tiempo pero vale la pena y hay muchas razones para comprarle uno a un criador ético, siendo en ocasiones esta es la mejor opción. La oportunidad de conocer a los padres de un perro le puede dar una buena idea de su temperamento y salud. Si quieres mostrar tu perro, el pedigrí de un criador es esencial, pero, si la edad y la proyección no son preocupaciones, un animalrescatado puede ser una buena alternativa. Perros de casi todas las razas en los EE.UU. son rescatados, después de todo, todos los perros, independientemente de su pedigrí enriquecen nuestras vidas.