Fundamentos sobre el entrenamiento de perros usando el clicker

Este entrenamiento utiliza un objeto similar a un juguete que hace ruido para marcar las conductas deseadas. El clicker se convierte en un “reforzador condicionado” por estar vinculado repetidamente con las cosas por las que el perro quiere trabajar, por ejemplo, para conseguir alimentos.

Una breve historia sobre entrenamiento de perros con clicker. A pesar de que muchos ven el entrenamiento de perros con clicker como una moda, este método fue creado por BF Skinner y desarrollado por Marion Breland Bailey, Keller Breland, y después, hace décadas por Bob Bailey. El adiestramiento con el clicker se ha utilizado para entrenar a cientos de especies, incluyendo peces, cangrejos ermitaños, caballos, gatos, pollos, tigres, elefantes, conejos, ratas, mamíferos marinos, incluso a las personas.

¿Qué necesito para comenzar el entrenamiento de mi perro con clicker?

• Clicker

• Bolsa para golosinas

• Golosinas sabrosas

• Un animal

Consejos para el entrenamiento de perros con clicker. El primer paso es el desarrollo de sus habilidades mecánicas, incluso antes de empezar el entrenamiento de su perro. Una vez que haya creado estas habilidades, “cargue el clicker”. Coja un poco de golosinas sabrosas, pulse el botón del clicker, evitando hacer clic cerca de las orejas de su perro, luego ofrézcale una golosina. Comience el primer día con 15 golosinas separadas en tres sesiones repitiendo estas acciones. Luego, cuando su perro esté relajado por la habitación, haga clic nuevamente. ¿Tu perro te mira, muestra signos de atención con sus oídos animados, viene hacia ti para recibir su premio? Si es así, el clicker puede utilizarse para su entrenamiento. Si no es así, cargue el clicker para unas cuantas sesiones más cortas.

Si su perro tiene miedo del sonido, pruebe con un clicker más suave o utilice un bolígrafo retráctil. Cada vez que haga clic, entregue una recompensa, idealmente luego de 1 o 2 segundos del clic, sobre todo para perros principiantes. Piense en el clicker como un salario para su perro, hacer clic sin ofrecerle una recompensa a cambio es como tener un cheque de pago de rebote en el trabajo… ¿volverías a trabajar el lunes?

La comida es generalmente la recompensa más fácil para empezar. Más tarde, puede incorporar juegos y juguetes de la preferencia de su mascota.

El clicker funciona como una cámara con la que puedes tomar una fotografía de los comportamientos que te gustan, a medida que tu perro los hace. Si haces el clic demasiado tarde, te perdiste la imagen, debes hacerlo, por ejemplo, en el momento exacto en que tu perro se sienta o se acuesta, no después.

En este punto, debes comenzar a decir la palabra “sentarse” a medida que el perro baja hacia el suelo, y luego haz clic en cuanto se siente. Incluya el tratamiento de distancia de modo que tenga que levantarse para comer, esto lo prepara para otra repetición. Si observas que el perro baja su trasero de forma vacilante, haga clic de todos modos, ya que está tratando de hacer la asociación entre la palabra y la conducta.

Una vez que tu mascota esté respondiendo a la señal constantemente, inicie pruebas de fluidez para que su perro responda a la señal de forma constante en una serie de entornos diferentes, incluso a distancia.

Mitos sobre el clicker. Los entrenadores con clicker llevan siempre un clicker y comida: el clicker es una herramienta de entrenamiento para los nuevos comportamientos, o sea, una vez que el comportamiento es adecuado y oportuno de acuerdo a las normas, el clicker ya no es necesario. En consecuencia, se pueden eliminar las golosinas, los juegos y demás recompensas, reforzando sólo con golosinas de vez en cuando.

Los entrenadores con clicker ignoran el comportamiento no deseado: mientras la extinción puede ser en realidad una herramienta muy eficaz para la modificación de la conducta, no va a funcionar para el comportamiento de auto-refuerzo. Los entrenadores con clicker utilizan una combinación de control, castigo negativo y las conductas incompatibles para lograr un comportamiento de auto-refuerzo con el clicker. Ellos se enfocan en lo que se desea que haga el perro, en lugar de la conducta no deseada.

Todos los entrenamientos con clicker son iguales: no todos los entrenadores que utilizan clickers son “entrenadores de clicker”, muchos entrenadores usan un clicker combinado con correcciones de correa.

El entrenamiento con clicker no funciona para ciertos perros o razas: todos los perros pueden aprender a través del entrenamiento con clicker, independientemente de la raza o la edad.

¿Cree que su voz es tan eficaz como un clicker para marcar comportamientos? Pues no es así. Investigaciones realizadas indican que un clicker es un marcador más rápido y más eficiente de las conductas que un marcador verbal.