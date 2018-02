Horario y guía de alimentación del cachorro

Dependiendo de la etapa de vida en que se encuentre un cachorro así serán los horarios de alimentación. Un cachorro crece muy rápido pasando rápidamente por las distintas etapas de la vida, por esto hay que ser sensible a las necesidades que tiene.

Biberones para alimentar a un cachorro. Si un cachorro recién nacido es especialmente grande y si hay muchos en la camada o si te has comprometido a adoptar y criar a uno acabado de nacer, tendrás que alimentarlo con un biberón. Para cachorros muy pequeños, en ocasiones una jeringa sin aguja puede sustituir a un biberón, pero para los que tienen grandes bocas, el veterinario puede recomendar el tipo apropiado de biberón y la tetera de silicona o goma. Existen fórmulas lácteas para cachorros que están disponibles ya sea a través del veterinario o de las grandes cadenas de tiendas de mascotas. Puedes hacer tu propia fórmula, hay muchos por descubrir en online, pero consulta con el veterinario acerca de la receta que has elegido antes de usarla. (Asegúrate de hacer un lote nuevo cada día para mantener la comida fresca.) Calienta la fórmula a 100 grados Fahrenheit. Asegúrate de que las gotas de leche no se salgan de la tetera o la jeringa.

La alimentación de los cachorros recién nacidos requiere paciencia. Debes buscar un asiento cómodo y acuna el cachorro en la mano o en una toalla suave e introdúcele el biberón en la boca. Seguramente quieres que él trague las gotitas de la jeringa y luego aprenda a chupar del biberón, no debes de llenarle la boca y espera a que vaya tragando. Cuidado con asfixiarlo y evita ponerlo con la espalda hacia abajo,los cachorros recién nacidos no beben de sus madres en esa posición, por lo que tal postura sería antinatural. Después, imita lo que la madre del cachorro haría. Frota con un poco de algodón en la parte inferior del cachorro para animarle a defecar y orinar, después de 3 semanas ya va a asumir el control de esa zona del cuerpo. Es importante dejarlo descansar un tiempo después de alimentarlo, tenerlo cargado o permitir que jueguen vigorosamente con él puede causarle un malestar estomacal que le hará perder todo lo que comió. Los cachorros recién nacidos generalmente necesitan alrededor de 1 cc de fórmula por onza de peso corporal cada tres horas durante todo el día. Dado que los cachorros son muy variables según la raza en cuanto al desarrollo y crecimiento, esta guía de alimentación debe ser modificada de acuerdo a las necesidades especiales de cada individuo tal como indiqueel veterinario.

Del destete a los alimentos sólidos. A las 3 o 4 semanas tu cachorro empieza a explorar su mundo cercano y se le puede comenzar a dar alimentos sólidos, pero sin eliminar inmediatamente la alimentación con el biberón. Pregunta a tu veterinario qué marca de alimentos de alta calidad para cachorros recomienda y compra el mejor que puedas. Recuerda, lo que coma, sobre todo en esta primera etapa, afectará a la salud futura de su cachorro. Puedes comenzar dándole cucharadas de la fórmula que has estado usando con el alimento sólido sólo para conseguir que coma. Darle alimentos sólidos cuatro veces al día en pequeñas cantidades y supervisarlo cuando esté comiendo para asegurarte de que no se está ahogando o se caiga en el recipiente. Desecha los alimentos no consumidos y ponle comida fresca cada vez. No esperes que tu cachorro inmediatamente comience a engullir el alimento nuevo a pesar de que parezca que pone todo en su boca.Con aquellos que se resisten a comer, una posible solución es ponerle un pedacito muy pequeño del alimento sólido nuevo en la boca y animarlo alegremente. Si tu perro no está listo, no lo fuerces y espera unos días más antes de volver a intentarlo.

En el momento en que se introducen alimentos sólidos también hay que comenzar a darle agua hervida templada o filtrada que es más segura para los cachorros. Pon el agua en un tazón pequeño y poco profundopara evitar que se ahogue y mantenla fresca. Como alternativa, comienza con una botella con agua que gotee colocada a un lado del cajón del cachorro. Muéstrale cómo acercarse al agua y deja caer unas gotas en tu mano inicialmente. Continuar para que tome el agua hasta que lo haga por su cuenta. El agua es esencial para los cachorros no- lactantes.

Ten presente que el tiempo de alimentación es un hecho positivo y feliz. Recuerda que la paciencia con los cachorros en entrenamiento engendra perros adultos cooperativos y de confianza. Alrededor de las 6 a 8 semanas, el cachorro puede ser destetado y comenzar a ingerir comida sólida. A medida que va creciendo, naturalmente va a necesitar porciones más grandes, pero recuerda, la idea es apoyar el crecimiento saludable, no provocar una crónica adicción por los alimentos. Chequeos regulares con el veterinario le ayudarán a determinar si su perro tiene el peso adecuado. A medida que se acerca a su peso y tamaño adulto, se le debe reducir la alimentación a dos veces al día sin olvidar preguntar al veterinario cuando es el momento de cambiar a un alimento ya sea joven o para pasar a la comida para adultos. A medida que el cachorro alcanza el tamaño adulto tendrá que comer menos ya que está creciendo menos. Una vez más, fomente el crecimiento óseo y muscular no graso, una vez que ha alcanzado su tamaño adulto sólo puede crecer hacia fuera y no hacia arriba. El buen trato a su nuevo cachorro comienza con la nutrición y la paciencia con la alimentación y genera confianza para toda la vida.