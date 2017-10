La ansiedad en un Collie de pelo áspero

Los Collies de pelo áspero o de pelo largo a menudo temen quedarse solos. Debido a esto un Collie normalmente afable puede volverse destructivo cuando se queda solo en la casa. Si esto te suena familiar, tu mejor amigo puede estar mostrando los signos de ansiedad por separación.

Ansiedad por separación. La ansiedad por separación es muy común en los Collies y es la segunda razón más común por la que los perros son enviados al refugio o sometidos a la eutanasia. Puedes pensar que tienes un “perro malo”, pero es muy probable que su comportamiento se deba a la ansiedad. La ansiedad por separación es un sentimiento nervioso o temeroso que tu perro adquiere cuando te preparas para salir de la casa y cuando finalmente sales. Cuando estás lejos lucha para controlar su ansiedad que a menudo termina con la destrucción de artículos para el hogar, horas de aullidos o ladridos y posiblemente orine o derrame sus heces en el suelo. Sus instintos son de permanecer cerca de su familia y cuando no está se pone muy ansioso.

Causas de la ansiedad. Tu Collie podría tener ansiedad por un número de razones. Si adoptaste a tu Collie, lo más probable es que tenga ansiedad porque fue abandonado o regalado con anterioridad. Tu mascota no quiere que te vayas porque teme que lo dejes para siempre. Si tu Collie ha estado en tu familia desde que es un cachorro, su ansiedad puede ser por la pérdida de un miembro de la familia o cualquier cambio en la dinámica familiar. Incluso algo tan pequeño como un cambio en la rutina, como por ejemplo tu horario de trabajo, podría confundir a tu mascota y volverla ansiosa.

Tratamiento. Casi todos los casos de ansiedad por separación en los Collies pueden ser tratados con el tiempo. Trabaja con tu mascota dejándolo solo durante cortos períodos de tiempo. Comienza con cinco minutos, luego diez minutos y así sucesivamente hasta que puedas salir durante horas. Tu Collie comenzará a entender que siempre regresas a la casa. Como este es un perro muy enérgico, siempre debes proporcionarle ejercicio antes de tu salida. Déjalo con un plato con comida y un gran tazón con agua para que pueda relajarse y dormir durante una parte del tiempo que estarás ausente.

No es gran cosa. Si regresas a casa y encuentras el sofá masticado o a tu vecino diciendo que tu perro ladró durante todo el día, no debes castigarlo porque no lo hizo para molestarlos. Una reacción negativa cuando llegues a casa como un castigo sólo hará que esté más temeroso la próxima vez que te prepares para salir. No saludes a tu cachorro durante los primeros cinco minutos después de que entras por la puerta. En vez de saludarlo con un gran saludo debes actuar como si haberte ido no fuera gran cosa. Eventualmente comenzará a sentir lo mismo.