Los 5 problemas físicos más comunes de un perro

¿Cuáles son las enfermedades más comunes del perro y sus problemas de salud? En 2008, un popular proveedor de seguros (VPI) de salud para mascotas evaluó este tema y dio a conocer los resultados siguientes, en orden de frecuencia:

Los problemas de salud más comunes en los perros son:

Infecciones del oído. Alergias de la piel. Pioderma / pulgas Gastritis / Vómitos. Enteritis / Diarrea

Completan la encuesta: infecciones del tracto urinario, tumores benignos de la piel, artrosis, inflamación de los ojos y el hipotiroidismo.

Estos problemas de salud del perro representaron casi el 25% de todas las reclamaciones de seguros de salud del perro.

No incluidas en la lista de VPI, pero otras preocupaciones caninas altamente prevalentes de salud son: los parásitos (lombrices, pulgas, garrapatas), vólvulo gástrico dilatación-(“GDV”) – comúnmente conocida como la hinchazón, y la obesidad.

Se recomienda que haga una lista de estos problemas de salud (las diez de la encuesta VPI más parásitos, hinchazón y obesidad) y llévelos con usted a las citas de los veterinarios. Consulte con su veterinario para obtener más información sobre las enfermedadescomunes del perro y síntomas de cada una.

El cuidado preventivo puede reducir significativamente o eliminar el riesgo de muchos de estos problemas de salud. La obesidad es mejor evitarla con la alimentación reguladas, medida combinada con el ejercicio seguro y apropiado. Los parásitos pueden ser prevenidos al mantener el sistema inmunológico de su perro fuerte a través de una dieta cuidadosamente elegida, manteniéndolo limpio y bien arreglado, y mediante el uso de métodos preventivos, que incluyen una amplia gama de productos contra pulgas y garrapatas, como los collares y mezclas de aceites esenciales. Las infecciones del oído pueden prevenirse o reducirse de manera significativa con una limpieza frecuente y adecuada en las orejas.

Mientras que todos los problemas de salud mencionados pueden afectar a un perro de cualquier raza, algunos tienden a aparecer con más frecuencia en ciertas razas y tipos. Engordar es más frecuente en perros con pechos profundos, y se presenta con mayor frecuencia en el Gran Danés, seguido por San Bernardo y Weimaraners. Dado que la hinchazón es una emergencia médica y puede afectar a un perro de cualquier raza o mezcla, vale la pena consultar con su veterinario acerca de consejos para prevenir la hinchazón y cómo reconocer sus síntomas.

Del mismo modo, las infecciones del oído son más comunes en los perros con orejas caídas y aparecen con menos frecuencia en perros con orejas erectas. Sin embargo, cualquier perro puede tener una infección en el oído, por lo que bien vale la pena el tiempo que cada dueño emplee en aprender el método correcto para la limpieza de los oídos y estar atento a los síntomas de las infecciones del oído (temblor de la cabeza, sensibilidad acerca de las orejas que se manipulen, incesantes arañazos en las orejas, etc.). También hay que tener en cuenta que los perros de edad avanzada son más propensos a hincharse y tener artritis. Ciertos parásitos suelen aparecer con más frecuencia en los cachorros que en perros adultos.

Ciertos problemas de salud de la lista pueden aumentar el factor de riesgo para otras enfermedades caninas, creando un verdadero efecto dominó de los problemas de salud del perro. Las alergias en la piel y las picaduras de pulgas pueden contribuir al desarrollo de estas. La obesidad es un factor que contribuye en el desarrollo de la artritis. El hipotiroidismo puede contribuir a la obesidad y los problemas de piel. Las infecciones del oído, si no se tratan, pueden conducir a la desorientación y vómitos. La diarrea y los vómitos pueden ser un síntoma de parásitos internos.

Los parásitos externos pueden causar parásitos internos (las pulgas pueden transmitir tenias, los mosquitos pueden transmitir el gusano del corazón). Además, algunos parásitos comunes a los perros pueden ser transmitidos a los seres humanos, como los anquilostomas y lombrices intestinales.

Algunos de los problemas de salud en la lista (diarrea, vómitos, infección del tracto urinario) son también las razones más populares para las visitas al veterinario. Si usted sospecha que su mascota tiene una infección del tracto urinario (los síntomas incluyen: molestias al orinar, orinar con mucha frecuencia, la sangre en la orina, la ingesta excesiva de agua), su veterinario probablemente le pedirá para recoger una muestra de orina de su perro y llevarlo a su visita para la prueba. Al igual que con los seres humanos, un antibiótico de prescripción generalmente se recomienda en el tratamiento de las infecciones urinarias.

Al igual que no puede haber docenas si no cientos de razones para la diarrea y vómitos en los seres humanos, hay una variedad de razones por las que estas enfermedades pueden ocurrir en el perro de la familia. Su perro puede haber entrado en la basura y haber consumido algo que no estaba en buen estado, es posible que haya cambiado recientemente su comida y esté teniendo dificultades para adaptarse a la nueva dieta, puede haber comido demasiado o demasiado rápido. Los perros pueden tener diarrea o vómito cuando están extremadamente nerviosos. Los vómitos y la diarrea no son enfermedades, son síntomas de otro problema.

Plan para su bienestar: Trabaje con su veterinario para hacer un plan para el bienestar total, debe incluir una dieta de alta calidad, suficiente y adecuado ejercicio, visitas al veterinario al menos una vez al año, y la estimulación mental en la forma de entrenamiento y juego. Los más felices y sanos están en buenas condiciones físicas y de comportamiento.