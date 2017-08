¿Los Huskys necesitan más alimentos en el invierno?

Los Huskys fueron criados para metabolizar los alimentos de manera eficiente para poder soportar largos períodos de ejercicio en el frío. Incluso con esta adaptación especial, en ocasiones un Husky necesitará comida extra. Dependiendo de la severidad del invierno y el nivel de actividad de tu perro, puede que tengas que alimentar más a tu mascota durante el invierno.

¿Qué tan severo es tu invierno? Si la temperatura en tu área no es por debajo de cero, el pelaje cálido de tu Husky es suficiente para mantenerlo cómodo sin necesitar alimentación extra. Su cuerpo no va a trabajar más para mantener el calor por lo que no va a quemar calorías adicionales. Pero si vives en un lugar donde la nieve y el hielo predominan la mitad del año, tendrás que complementar su dieta. La cantidad de comida especial que debe recibir dependerá de cuánto tiempo pasa tu Husky en el frío y de su nivel de actividad.

¿Cuánto tiempo pasa tu Husky en el exterior? Incluso si el clima es horrible, tu Husky puede no necesitar más comida si pasa la mayor parte de su tiempo en interiores. De hecho, podría ser que esté quemando menos calorías que en primavera o en invierno si mantienes la temperatura dentro de la casa a 72 grados F. Si tu cachorro está al aire libre la mayor parte del día o realiza largos paseos por el frío todos los días, podría utilizar un poco de alimento extra en el desayuno y la cena. En cuánto vas a incrementar sus porciones de alimento dependerá de la severidad de los inviernos y de su nivel de actividad.

¿Qué tan activo es tu Husky? ¿Cuando está tu Husky en exteriores, camina casualmente, se queda en la sala de estar, tiene un encuentro ocasional con el Poodle vecino, corre, salta y juega con vigor? Son algunas de las preguntas que te dirán cuan activa es tu mascota. Los perros de trineo pueden quemar hasta 10.000 calorías por día cuando están trabajando en los meses invernales, es poco probable que tu Husky esté trabajando tan duro como un perro de trineo, por lo que el aumento de su dieta debe ser pequeño. Los perros activos que juegan al aire libre deben recibir las calorías normales más el 20 o 40 por ciento de esta en los días más activos, sobre todo cuando el clima está muy frío.

Monitorea el peso y salud de tu Husky. Si te preocupa que tu Husky coma demasiado o muy poco durante el invierno, debes vigilar su peso y comportamiento, habla con el veterinario para que te de algunos consejos de alimentación. Si no puedes pesar a tu Husky en la casa, el veterinario puede estar dispuesto a prestarte la escala de la oficina una vez a la semana o algo así, después de todo él también quiere que tu perro esté sano. Una buena manera de saber si tu Husky está lo suficientemente cálido en el invierno es observar la nieve en su pelaje. Si la nieve blanda se acumula en su pelaje, es porque está reteniendo suficiente calor corporal y por eso no la derrite. Si el hielo se acumula en su piel es porque está perdiendo el calor del cuerpo y al derretir la nieve esta se congela en forma de hielo en su pelaje. Si tu Husky se está convirtiendo en un carámbano debes reducir su tiempo al aire libre y rellenar su cuenco hasta que la nieve se queda en el exterior de su pelaje.