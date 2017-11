¿Los Labradores tienen manchas negras en la lengua?

rSin duda alguna te estarás preguntando si debes estar preocupado por el color negro en la lengua de tu Labrador retriever. Las marcas negras en la lengua no significan que tu perro no es de raza pura y tampoco que está enfermo. No tienes que preocuparse ya que muchos labradores de pura raza sanos tienen estas manchas negras en su lengua.

¿Qué causa las manchas negras? Algunos labradores tienen manchas negras en la lengua por la misma razón que algunas personas tienen pecas en sus mejillas. Se trata de áreas con pigmentación adicional determinadas por la genética. Esta pigmentación adicional no se limita a aparecer en las mejillas para los seres humanos o la lengua en los perros, también pueden estar en la nariz, los labios de un perro y casi en cualquier lugar de la piel. Estas manchas pueden estar ocultas debajo del pelo del perro.

¿Pura raza o no? Muchos propietarios de perros creen que una mancha negra en la lengua debe significar que su perro tiene algo de Chow chow. El Chow chow se asocia con el inusual rasgo canino de tener la lengua negra-azulada lo cual es una falsa creencia. La pigmentación adicional no tiene nada que ver con que un perro sea de raza pura o no. Los perros pueden nacer con manchas o estas pueden desarrollarse con la edad.

Las lenguas con manchas negras en otras razas. Además del Labrador, numerosas razas de perros han sido identificadas por tener ejemplares con manchas negras en la lengua. Hay más de 30 razas, desde el Airedale terrier hasta el Ridgeback tailandés que también las manifiestan. Las razas que tienen individuos con color negro en la lengua varían en tamaño, forma y color.

Precauciones. Si tu perro tiene manchas negras en la lengua o en otra parte, debes estar alerta por si presenta cambios en el color, la forma o el tamaño, ya que estos son indicadores potenciales de cáncer. Otra señal de que algo puede estar mal es mal aliento inusual y decoloración de toda la lengua. Estos síntomas pueden indicar una infección. Si tienes incluso una ligera preocupación de que una mancha negra podría ser algo más que la pigmentación adicional, consulta con el veterinario.