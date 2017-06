Por qué un perro olfatea su propia orina

Para muchos es un enigma el hecho de que algunos perros olfateen su propia orina, mientras que otros al parecer, intentan lamerla. Hay, sin embargo, algunas teorías populares que podrían explicar esta práctica inusual y desagradable.

Deshidratación. Si tu perro no tiene suficiente agua para beber durante todo el día, es posible que tenga tanta sed y por eso decida tomar su propia orina. Comprueba el recipiente de agua de tu mascota con frecuencia para asegurarte de que tiene agua suficiente.

Orinar dentro de la casa. Es posible que tu perro se haya orinado dentro de la casa por accidente y como sabe que está mal, trata de deshacerse de la evidencia.

Falta de entrenamiento. Es razonable suponer que, si un perro come casi cualquier cosa, también puede beber sustancias extrañas. Este podría ser el caso de los cachorros o perros no entrenados ya que saben muy poco y necesitan más formación. Prueba un firme NO si atrapas a tu perro con su nariz dentro de la orina. Tienes que ser paciente y coherente para poder eliminar este mal hábito.

¿Es peligroso? Aunque suene desagradable, la orina es estéril, por lo que, incluso si tu perro llega a ingerirla, no hay necesidad de llevarlo al veterinario. Solo tienes que mantener un ojo alerta por si tu mascota comienza a mostrar este comportamiento para que puedas detenerlo inmediatamente. La mejor forma de evitar que tu perro beba su orina es manteniéndolo hidratado y recompensándolo por su buen comportamiento.