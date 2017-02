Sobre el Yorkie

El norte de Inglaterra es un lugar difícil. Para hacerte una idea puedes pensar en Cumbres borrascosas y los páramos. Ahí es donde se originó tu Yorkshire terrier el cual fue criado para cazar ratas. Este sigue siendo un perro decidido a pesar de que la caza se redujo a elegir con cuál de sus muchos juguetes va a jugar.

Tallas. Cuando tu Yorkie crece completamente pesa de 4 a 7 libras teniendo una altura de 8 a 9 pulgadas siendo los machos ligeramente más grandes que las hembras.

Pelaje. Su glorioso y resplandeciente pelaje sedoso de color negro y bronceado requiere de un cepillado regular. Si piensas exhibir a tu Yorkie el pelaje requerirá de mucho tiempo y cuidados. El pelo es liso sin ondulaciones. Técnicamente su pelaje es de color azul oscuro y rico bronceado de acuerdo con las normas del American Kennel Club. Las normas del AKC establecen que el azul debe estar extendido por todo el cuerpo siendo el pelo de la cola de un azul más oscuro, sobre todo en el extremo. El color de la cabeza es de un bronceado dorado con una sombra más fuerte en las orejas.

Temperamento. Tu Yorkie a pesar de ser un perro ladrador es muy inteligente y se le puede entrenar para que no lo haga excepto cuando vea que llegan extraños y en otros momentos apropiados. Tienes un pequeño perro que piensa que es enorme lo cual le permite ser un buen guardián. Es audaz y fiel a su naturaleza de terrier ya que quiere investigarlo todo. Es un buen compañero que quiere estar siempre contigo. A pesar de que tiene una gran energía no requiere gran cantidad de ejercicio. Le gusta asumir el mando por lo que debes asegurarte de entrenarlo y no que sea al revés.

Entrenamiento. La mejor manera de entrenar a tu Yorkie es adaptarlo a un horario regular para alimentarlo, salir a caminar, dormir y jugar. Es posible que desees invertir en clases de obediencia ya que a este pequeño perro inteligente le gusta aprender. Eres el líder y el maestro de tu Yorkie, por lo que no debes ceder a la mendicidad u otro comportamiento inapropiado que no deseas que este adquiera. Algunos comportamientos son parte de la naturaleza del Yorkie terrier como cavar cuando está al aire libre. Este comportamiento responde también a la formación. Un Yorkie bien entrenado se convierte en una gran fuente de alegría.

Salud. Estos pequeños individuos por lo general son sanos y viven de 14 a 16 años. Al igual que muchos perros de raza pequeña puede sufrir de luxación de rótula que es cuando la rótula se mueve y sale del lugar. La desviación del hígado es otra enfermedad común que se produce cuando la sangre del intestino de desvía y pasa al hígado. La gastroenteritis hemorrágica es el término técnico para la diarrea severa que puede matar a los perros pequeños porque se deshidratan rápidamente. Los Yorkies son propensos al colapso de la tráquea que es cuando el perro no recibe la cantidad adecuada de aire en los pulmones.

Historia. Aunque actualmente es uno de los favoritos entre las mujeres que los llevan como accesorios portátiles de belleza, sus antepasados no estaban tan relacionados con el glamur. Los Yorkies comenzaron siendo mascotas de la clase trabajadora que se ganaban el sustento cazando los ratoneros en las fábricas inglesas. A mediados del siglo XIX los Yorkies tuvieron un ascenso y se convirtieron en las mascotas favoritas de las personas elegantes y con estilo. Desde entonces no han abandonado ese papel y siguen siendo una de las principales razas según los registros del AKC.