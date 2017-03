Cómo prepararse para llevar un cachorro de Labrador a la casa

La adición de un cachorro de Labrador Retriever a la familia puede ser un cambio emocionante, pero su llegada requiere de un poco de preparación. Tener el equipo adecuado a la mano no sólo hará que su transición sea menos estresante sino que puede darle a tu nueva mascota una sensación de seguridad y la protección desde el principio.

Elementos que necesitas

• Caja o jaula para perros

• Ropa de cama

• Platos

• Bandeja o alfombrilla

• Comida para cachorro

• Agua

• Collar

• Correa

• Juguetes para masticar

• Puerta para bebé (opcional)

Paso 1. Mira la ascendencia de tu cachorro si lo estás obteniendo de un criador. Algunos Labradores exhiben rasgos de hiperactividad, lo cual es difícil de manejar en aquellas familias que tienen niños pequeños o si va vivir en una casa más pequeña que no tiene patio cercado. Conociendo la personalidad de tu perro puede ayudarte a evitar una posible decepción y problemas durante el entrenamiento.

Paso 2. Adquiere una caja o jaula para perros que será la nueva habitación de tu cachorro de Labrador. Esto le proporcionará un lugar seguro y protección que podrás utilizar como una herramienta de formación en situaciones de masticación y allanamiento de morada. Añade ropa de cama blanda en el piso de la jaula para proporcionarle comodidad.

Paso 3. Establece un lugar para ponerle la comida y el agua en platos y una bandeja o alfombrilla para recoger los desperdicios. Ponle agua fresca y una pequeña cantidad de alimento para cachorro para que cuando llegue a la casa pueda saber que este es su lugar de alimentación.

Paso 4. Compra un collar y una correa para perro de tamaño adecuado que tendrás que tener en el momento en que vayas a llevarlo para la casa y de paseo.

Paso 5. Camina sobre tus rodillas y manos alrededor de la casa para que puedas ver desde ese ángulo si hay algún peligro para tu cachorro. Esto puede ayudarte a ver peligros ocultos como pequeñas piezas de juegos en el suelo o una lámpara pesada que pueda tirarse encima y así podrás eliminarlos antes de llevar a tu cachorro a la casa. Bloquea cualquier área de tu hogar a la que no deseas que entre. Si el área es demasiado abierta para ponerle una puerta, las puertas para bebé se pueden utilizar para alejar al cachorro durante el entrenamiento.

Paso 6. Determine ahead of time how you will exercise your puppy. Labs need daily outdoor time, to run and work off energy to avoid becoming destructive inside. If you do not have a fenced-in yard, your puppy will require daily walks and time to run around after a toy, such as at a park.

Paso 7. Coloca varios juguetes para masticar en la casa y en la caja del cachorro ocultando o eliminando elementos a los que no debe acceder como las alfombras, cables eléctricos, plantas de interior, papel higiénico o productos de limpieza del hogar.

Paso 8. Los suministros de aseo como champú y cortaúñas, debes tenerlos a la mano para utilizarlos en el aseo frecuente de tu cachorro. Un cepillo para perros es necesario ya que los Labradores pueden derramar pelo de manera excesiva y por ello necesitan ser cepillados con regularidad para evitar que el pelo esté por toda la casa.

Paso 9. Planifica una visita al veterinario para que le realice el primer chequeo a tu cachorro. Los Labradores a menudo tienen problemas cardiacos y articulares tales como displasia de cadera a medida que envejecen y un veterinario debe ser capaz de buscar si tiene signos de algún problema serio.

Consejos. Debes tener artículos de limpieza y periódicos a la mano para el entrenamiento y los posibles accidentes del cachorro.

Advertencia. No dejes a tu cachorro de Labrador sin supervisión mientras le permites vagar, especialmente si hay otras mascotas o niños en la casa.