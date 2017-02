Comportamiento de un Bóxer

Al ver los suaves ojos marrones y la preocupada cara arrugada de un Bóxer, es difícil negar que es un animal encantador. Con una combinación de rasgos de personalidad que van de la valentía a la alegría juguetona, no es de extrañar que el AKC enumere a esta raza entre las más populares en los EE.UU.

Comportamiento típico. El Bóxer fue criado como perro de caza y lucha con inteligencia para tomar decisiones de manera independiente. El Bóxer de hoy no podría tener un típico día de caza de jabalí pero todavía exhibe los rasgos con los cuales fue creada la raza hace mucho tiempo. La valentía, el coraje, seguridad en sí mismo, el buen humor y mucha energía, son las principales características que aún conserva de sus antepasados, unido a la lealtad, afecto y diversión (el Bóxer a menudo sigue siendo un cachorro durante toda su vida).

Posibles problemas de conducta. A pesar de que la raza Bóxer es amable y cariñosa por naturaleza, puede presentar un comportamiento negativo característico. La mayoría de los problemas de conducta de esta raza se deben a la falta de formación, una mala educación o falta de socialización temprana, todos como resultado de un mal manejo. Tales problemas pueden incluir agresión, excavación, masticación, ladridos excesivos, morder o pellizcar.

Modificar los problemas de conducta de un Bóxer. El entrenamiento de obediencia temprana te permitirá crear una base sólida para tener una buena relación con tu Bóxer y evitar que desarrolle un comportamiento negativo. En la mayoría de los casos los programas de formación adecuados como las guarderías para cachorros y las clases de buen comportamiento canino no le permitirán desarrollar un mal comportamiento. Los posibles problemas de conducta mencionados anteriormente como la agresión, es quizás el más difícil de tratar, especialmente una vez que el Bóxer es adulto. La socialización temprana y el entrenamiento de obediencia pueden ayudar a prevenir la agresión en primer lugar. Si el Bóxer empieza a ladrar al oír tu voz, es probable que sea porque está aburrido. Tu Bóxer es un perro de mucha energía que disfruta de la interacción, por lo que debes llevarlo a dar un paseo extendido o permitirle que realice juegos para que pueda satisfacer sus necesidades y evitar que ladre. La excavación puede ser disuadida al no dejarlo salir solo al patio durante largos períodos de tiempo. Puedes tratar de cubrir sus lugares preferidos de excavación con tela metálica y luego cubrirla con tierra. La sensación de sus uñas rastrillando a través de la tela metálica no le gustará y pronto dejará de cavar. Si a tu mascota le gusta masticar, el encajonamiento o dejarlo en la perrera cuando sales lo mantendrá alejado de elementos que no deseas que destruya. La masticación a menudo es causada por el aburrimiento, en ocasiones puede aliviarse con una sesión de juego vigoroso o mediante la reorientación de la masticación hacia un objeto más apropiado que puede ser un juguete. Por último, morder o pellizcar pueden limitarse o evitarse por completo con una formación adecuada a través de las clases de obediencia o entrenamiento con un conductista.

Otros comportamientos relacionados con el Bóxer. El Bóxer es muy cercano a casi todas las razas de Bulldog, lo que explica sus rasgos comunes: dulzura, proteccionismo y afinidad con los niños. Desarrollada a partir de una línea de perros reconocidos en toda Europa durante el siglo XIX, la raza Bóxer se perfeccionó en Alemania en el siglo XIX. De hecho, mientras que el Pastor alemán es la raza que más se asocia con el trabajo policiaco en los Estados Unidos, en Alemania el Bóxer fue de las primeras razas elegidas para el entrenamiento de la policía debido a su inteligencia y valentía.