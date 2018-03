¿Cuándo debo esterilizar o castrar a mi perro?

Miles de millones de dólares se gastan anualmente en los animales de compañía; les compramos juguetes, golosinas, comida, correas, collares, comederos, camas, jaulas y pagamos veterinarios, entrenadores, peluqueros, cuidadores de mascotas, paseadores de perros profesionales, psíquicos para mascotas, masajistas para mascotas y seguros de salud para animales domésticos. Hacemos todas estas cosas porque los animales nos hacen la vida mejor.

La mayoría de los dueños de mascotas están de acuerdo en que el dinero que gastamos en ellos palidece en comparación con la cantidad de alegría que nos traen.

Todos estos gastos están directamente relacionados con la mejora de la vida de los animales con los que compartimos nuestro hogar. Si bien es importante cuidar de su mascota de la mejor manera en que las circunstancias lo permiten, también es importante que recordemos una cosa sencilla: lo que cada uno de nosotros puede hacer para mejorar la vida de no sólo nuestros propios perros y gatos, sino de todos con la esterilización y castración.

¿Por qué usted debe esterilizar o castrar a su mascota? Hay muchos beneficios en la esterilización o castración de su mascota. Uno de los más importantes es que la esterilización de perros y gatos asegura que su propia mascota no contribuya con las crisis de sobrepoblación de mascotas. Los gatos y los perros pueden ser criadores prolíficos, y hay muchos necesitan más casas de las que hay para ellos. Los animales sin hogar a menudo son sacrificados en refugios o dejados a su suerte, a menudo sin éxito, en la búsqueda de oportunidades de alimentación y apareamiento.

Razones en cuanto a la salud. Éstos son algunos de los beneficios de la castración de los machos:

• Elimina el riesgo (probablemente <1%) de morir de cáncer testicular

• Reduce el riesgo de trastornos de la próstata no cancerosos

• Reduce el riesgo de fístulas perianales

• Puede posiblemente reducir el riesgo de diabetes

Y aquí están algunos de los beneficios de la esterilización de las perras hembras:

Si se hace antes de 2,5 años de edad, reduce en gran medida el riesgo de tumores de mama, los tumores malignos más comunes en los perros hembras.

Casi elimina el riesgo de piometra, que normalmente afectaría a cerca del 23% de las perras vírgenes; la piometra mata a aproximadamente 1% de las perras vírgenes.

Reduce el riesgo de fístulas perenial.

Elimina el riesgo (0,5%) de cáncer uterino, cervical y tumores de ovario.

La esterilización y castración también puede reducir los comportamientos de itinerancia, conductas de marcaje territorial, agresividad, etc. en los perros.

Riesgos y beneficios. Al igual que con cualquier cirugía, hay beneficios y riesgos asociados con la esterilización y castración. Si bien la esterilización y castración en las mascotas parece reducir el riesgo de muchos tipos de cáncer y enfermedades y disminuir algunos problemas de conducta, también ocasiona otros tipos de problemas.

La mayoría de los veterinarios aconsejan la esterilización y la castración alrededor de los seis meses de edad. Algunos dueños de perros, especialmente aquellos con los perros de razas grandes, prefieren esperar hasta que el perro haya madurado físicamente. Los perros que son castrados / esterilizados después de llegar a la plena madurez tienden a ser más musculosos.

Algunos perros pueden tener problemas de salud que podrían prohibir la esterilización o castración. Infórmese acerca de los beneficios para la salud mental y física y los riesgos asociados con la cirugía y tenga una discusión con su veterinario acerca de qué es lo mejor para su perro.

Si usted decide no esterilizar o castrar a su mascota. A partir de esto, la ley no puede obligarlo a esterilizar o castrar a su mascota (si bien la legislación en este sentido se lo ha propuesto). Si usted opta por no esterilizar o castrar a su mascota, es imprescindible que no permita que se reproduzcan.

Si usted tiene una hembra no esterilizada, tiene que protegerla en el periodo de celo para que no interactúe con machos.

Si tienes un macho sin castrar, es su responsabilidad contenerlo de forma segura para que no fecunde a través del barrio de cree el siguiente lote de cachorros que acaban de morir en un centro de acogida porque no hay hogares para ellos.

Los perros sólo deben ser criados intencionadamente, es decir, con toda la atención de sus dueños en ellos. Se les deben hacer pruebas de salud adecuadas para la raza y atender a su socialización. En caso de que produzcan familia, ya deben tenerse previsto los hogares que los acogerán.