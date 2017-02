¿Cuánto viven los Retriever de pelo liso?

Piensa en el Retriever de pelo liso como un Golden retriever que se tiñó el pelo de negro o marrón. Es un perro sensible, atlético, con una fuerte ética de trabajo. Tienes que tener cuidado porque puede romper cosas en la casa ya que siempre está moviendo su fuerte cola. Puede ser un compañero excelente o una amorosa mascota para la familia.

Longevidad. Puedes esperar que tu mascota viva alrededor de 10 a 14 años. Si vive de 13 a 14, ya es una vida bastante larga para una raza grande como el Retriever de pelo liso. Por supuesto, lo peor de un perro es que no viva lo suficiente. Un Retriever de pelo liso maduro mide de 22 a 24,5 pulgadas de alto y pesa de 60 a 70 libras, siendo los machos más grandes que las hembras. Aunque un buen cuidado ayuda a tu mascota a tener una vida más larga, a menudo depende de la ausencia de ciertas enfermedades y de la suerte en general.

Cuidados. Tu Retriever de pelo liso es un perro activo que requiere mucho ejercicio. Si eres un cazador, este es un buen perro de campo así como un gran compañero. Es inteligente y fácil de entrenar, por lo cual puede brillar en agilidad, flyball, obediencia y otros deportes caninos. Derrama mucho pelo, por lo que tendrás que cepillarlo a menudo y es probable que también necesite de baños frecuentes ya que es un perro de agua, por lo que si no hay agua donde pueda mojarse, entonces se meterá en un charco de barro. Dale de comer un alimento para perros de alta calidad y no le des grasa. Un Retriever de pelo liso obeso probablemente no va a vivir tanto como uno con el peso adecuado.

Cáncer. Desafortunadamente el cáncer afecta a menudo al Retriever de pelo liso como a su pariente el Golden retriever. Es difícil pero posible encontrar una línea de ascendencia que no tenga esta enfermedad. Desde el 2012 no se hacen pruebas genéticas para estos cánceres, pero si se detecta en las primeras etapas, la cirugía y la quimioterapia pueden salvar la vida de tu perro o alargarla considerablemente. Conoce el cuerpo de tu perro mientras estás aseándolo o acariciándolo. Si encuentras cualquier bulto o protuberancia, llévalo al veterinario. Puede que no sea nada, pero la detección temprana del cáncer hace la diferencia.

Otros problemas de salud. El cáncer no es la única enfermedad que afecta a los Retrievers de pelo liso. Al igual que otras razas grandes y de pechos profundos, puede sufrir de torsión gástrica conocida comúnmente como hinchazón. En esta situación los giros de estómago cortan el suministro de sangre y sólo una cirugía de emergencia puede salvar su vida. Puedes prevenir la hinchazón dándole a tu mascota pequeñas comidas diarias en lugar de una sola comida abundante así como alimentarlo una hora antes o después de realizar ejercicios. Esta raza también puede verse afectado por luxación de rótulas o displasia de cadera. Ambas condiciones causan cojera y pueden requerir cirugía. Aunque no son enfermedades mortales, la falta de movilidad en un perro grande podría dar lugar a decidirse por la eutanasia, algo que seguramente no quieres para tu mascota.