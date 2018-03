El cuidado de las glándulas anales de su perro

Es posible que hayas visto a uno de los muchos vídeos en You Tube donde un perro está pasando rápidamente su culo por el suelo de una manera muy chistosa. No sólo es injusto para el perro, que no tiene idea de que millones de personas se están riendo a su costa, también es un signo de un problema potencialmente serio – que tiene afectado o infectado las glándulas anales.

Puede que no sea algo que quieres que aparezca en la próxima visita al veterinario, pero es importante que lo hagas. Aprender a cuidar de las glándulas anales de su perro ayudará a asegurar que se mantenga saludable y pueda ahorrar el costo de una visita de emergencia al veterinario más adelante. Las glándulas anales son tarjeta de visita de un perro al veterinario- emiten una pequeña cantidad de líquido con un olor característico al ser presionados para orinar o defecar. También se puede liberar el olor cuando un perro está excitado, por ejemplo, al encontrarse con otro perro. Si las glándulas no liberan el fluido esto puede conducir a la infección o incluso a una rotura de las mismas.

El cuidado regular de las glándulas anales. Algunos perros no tienen problemas con sus glándulas anales por lo que depende de usted estar al tanto de las señales de advertencia. El olor famoso es una buena señal de que su perro tiene problemas con sus glándulas anales como olor a pescado o el lamer su recto o heces blandas. Si observa sangre llévelo al veterinario inmediatamente, ya que es un signo de una infección.

El papel de la nutrición. Al alimentar a tu perro con alimentos de calidad superior con cargas de cereales mínimas, es probable que produzca heces más firmes y que, naturalmente, ayuden a las glándulas anales.

Evite alimentos para personas. Las sobras de la mesa son más propensas a causar heces blandas.

Suplementos. Hay algunos suplementos que se cree que ayudan a las glándulas anales, tales como el producto “AnalGlandz”. Asegúrese de consultar con su veterinario antes de comenzar cualquier suplemento.

Tener un profesional conocedor de las glándulas. Esto es muy recomendable, alguien menos experto podría hacerle daño a su perro. Usted puede llevar a su mascota al veterinario para obtener información sobre las glándulas en caso de que se observe señal de que están afectadas. También puede llevarlo a la peluquería para perros. Un peluquero es una buena opción, ya que probablemente ve al animal cada pocos meses y, por lo tanto, puede advertir cualquier irregularidad.

Puede hacerlo usted mismo. Una vez más, esto no es recomendable, pero si está decidido a atender las glándulas usted mismo, aquí hay algunas instrucciones simples. La clave es estar tranquilo, preparado, y lo más rápido posible ya que esta no es una experiencia agradable para su perro. Piense en si le simpatizaría a un ser humano.

Busque las glándulas anales. Se encuentran cerca de cinco a siete a cada lado de su orificio anal. Use guantes de látex, aplique presión firme pero suave a las glándulas. Mantenga un paño caliente sobre la abertura para evitar un chorro del líquido desagradable. Parte del fluido debe ser expulsado de la abertura. No repita el proceso, simplemente limpie a su perro con una toallita y dele recompensa.

Las afectaciones en las glándulas anales pueden pasar por alto fácilmente y sin muy importantes para la salud de su perro. Estos pequeños sacos malolientes pueden causar muchos problemas si no se comprueban. La impactación es incómoda para su perro, una infección dolorosa y una ruptura es extremadamente dolorosa y lleva a más complicaciones. ¡La próxima vez que su cachorro se escabulla por el suelo, llame al veterinario y mantenga la videocámara lista!