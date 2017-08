Siempre hay alguien que está buscando la mejor raza de perro para llevar a casa. Con tantas opciones elegir la tarea realmente puede llegar a ser abrumadora.

Con el fin de ayudar a seleccionar a través de las diferentes razas el mejor, hay que hacer un poco de investigación y buscar ciertas características únicas que pueden encajar perfectamente con la familia y su estilo de vida. Si se necesita un perro guardián y confiable o una mascota que pueda vivir bien con los niños y otros animales domésticos, la siguiente información puede ayudar a reducir las opciones y hacer más fácil escoger la raza que mejor se ajuste.

A continuación se refiere una lista de las 10 razas de perros más populares. La mayoría, si bien no están consistentemente en la American Kennel Club (AKC), si son los perros más populares. Estas razas de perros son populares porque pueden vivir bien con las familias, incluso las que tienen hijos pequeños.

El Labrador Retriever siempre ha sido votado como la raza de perro más popular desde 1991. Muchas familias de todo el mundo han disfrutado o están disfrutando de la compañía de uno. La raza es muy querida por ser muy inteligente, afectuosa y paciente con los niños. Un Labrador nunca deja pasar la oportunidad de jugar y pasar un buen rato. Les encanta el agua y siempre están listos para ir a nadar. Puesto que pueden llegar a tener de 60-75 libras, deben recibir entrenamiento de obediencia para frenar su instinto por salir de golpe o caminar por delante de sus dueños.

Los Pastores Alemanes son conocidos por ser muy leales y protectores con “la familia”. Son perros inteligentes, por lo que pueden ser entrenados con facilidad, sin embargo, pueden ser tercos y, a veces, como consecuencia de ello necesitan tener un líder humano que pueda dominarlos y conducirlos. Deben recibir la socialización y el entrenamiento de obediencia a una edad temprana. A lo largo de la vida necesitan atención firme pero amorosa por parte de su dueño. Aunque no son ladradores lo harán cuando el peligro sea inminente o amenazante. Son protectores feroces y pueden luchar y castigar si surge la necesidad.

El Yorkshire Terrier pertenece a un grupo de perros que en sus inicios fueron criados para utilizarse como cazadores. Estos pequeños y enérgicos perros fueron destinados a cazar sabandijas como ratas y ratones. A pesar de su tamaño es valiente y muestra un estado de alerta que los hace perfectos perros guardianes. Son muy territoriales pero pueden vivir en armonía con otros perros siempre y cuando se introduzca poco a poco y con cuidado. A pesar de que son afectuosos también pueden llegar a ser agresivos y desconfiados con los extraños, tanto con los seres humanos como con otros animales. Pueden desarrollar el llamado “Síndrome de perros pequeños”. Pueden convertirse progresivamente en ansiosos, sobreprotectores e irritables si no son bien entrenados.

El Beagle es un perro pequeño y divertido. Es muy sociable, inteligente y excelente con los niños. Son conocidos por tener una mente propia, por lo que requieren una formación adecuada mientras son jóvenes y una mano firme para controlarlos. Su sentido del olfato es muy agudo por lo que a menudo se pierden al seguir un olor. Los dueños de esta raza deben recordar siempre este rasgo cuando le permiten estar sin correa en un área sin cercar. También son conocidos por su estridente aullido que puede meter a su dueño en problemas con los vecinos.

Los Golden Retriever son muy amados por las familias debido a su amable personalidad y paciencia extraordinaria. Son juguetones y tienen un excelente temperamento. Con frecuencia busca la atención de los miembros de la familia o de otros perros por lo que en ocasiones puede ser molesto, sin embargo, su increíble inteligencia permite que su entrenamiento sea fácil. La socialización temprana y la obediencia de formación son necesarias para el desarrollo de buenas costumbres para frenar su perenne agitación cuando trata con personas y perros por igual. Por ser excesivamente amistoso con las personas y animales por igual no puede ser un buen perro guardián. Sin embargo, son buenos avisando cuando llega un extraño ya que lo hacen con un ruido estridente.

A pesar de su apariencia intimidante, los Bulldogs son en realidad dóciles y amigables. Se les conoce como una de las razas de perro más gentiles. En ocasiones, pueden llegar a ser obstinados y tercos. Son cariñosos y amables con los niños, pero poseen excelentes capacidades de vigilancia. Puede ser un poco dominante por lo que necesita un dueño que posea fuertes habilidades de liderazgo.

Los Bóxer son amigables y juguetones, con los niños son tolerantes y pacientes. Aunque cautelosos con los desconocidos y caras nuevas, pueden llegar a ser muy amable y jugar con extraños. Salta sobre las personas y puede llegar a ser demasiado bullicioso. Con el entrenamiento adecuado puede convertirse en un buen perro guardián. La socialización temprana y la obediencia de formación son muy importantes. Puede vivir bien con niños y otros animales domésticos.

Los Dachshunds son perros cariñosos pero pueden ser difíciles de entrenar y educar por ser una raza muy terca. Son pequeños perros orgullosos y se recomiendan para niños mayores ya que pueden llegar a ser bastante irritables y sobreprotectores. No toleran ser manipulados por los niños pequeños y fácilmente puede morderlos. Pueden llegar a ser buenos perros guardianes ya que son naturalmente desconfiados con los extraños. Adoran estar rodeados de personas. Pueden ser traviesos a veces pero son leales y amables.

Los Poodle son considerados una de las razas más inteligentes. A lo largo de la historia han sido entrenados para actuar en circos y como compañero indispensable de caza. Son hiperactivos y poseen un agudo sentido instintivo particularmente marcado en la caza. Sin estimulación constante física y mental, fácilmente puede llegar a aburrirse y saldrá en busca de travesuras. Son excelentes perros guardianes y buenos con los niños, en particular los Poodle Estándar. No pierden pelaje por lo que son perfectos para las personas alérgicas. Necesitan un cepillado y aseo regular, pero algunos propietarios optan por recortar el pelo de su mascota para que requiera menos trabajo. El AKC clasifica a los Poodle de acuerdo con su estatura en: Poodle Toy de 10 pulgadas o menos, Poodle Miniaturas más de 10 pulgadas pero menos de 15, mientras que los Poodle Estándar son de más de 15 pulgadas hasta el punto más alto de los hombros.

El Shih Tzu es resultado del cruce de tres razas de perros reconocidas: El perro de montaña tibetano, el Lhasa Apso y el Pekinés. Se considera la raza de perro más pequeña y más antigua que se originó en el Tíbet. Aunque juguetón y no agresivo, es sensible y puede morder si se burlan sin cesar de él. Son tercos pero por su inteligencia fácilmente pueden ser entrenados. Ya que son propensos a la obesidad se debe tener cuidado con su dieta y su nutrición. Son criados como perros de compañía y les encanta ser el centro de atención. Les encanta acurrucarse y son muy juguetones. Pueden sufrir de trastornos relacionados con el estrés si sienten que no siempre reciben la atención deseada por parte de sus dueños. Pueden ser propensos a las tendencias agresivas por lo tanto deben recibir socialización temprana y extensa.