Leyes sobre el transporte de perros en los coches

Si estás listo para salir de viaje por la carretera con tu perro, ya sea un viaje rápido al parque o uno más largo, tienes que pensar en cómo vas a llevarlo. Tu cachorro es probable que sea un gran compañero de viaje, pero es prudente que delimites su circulación dentro del coche.

¿Es contra la ley que mi perro vaya en mi regazo durante el viaje? No existe una ley federal que exija a los propietarios colocarles a sus perros un arnés, pero eso no es legal en todas partes. Los requisitos para viajar con tu perro pueden variar de acuerdo al estado en el que te encuentres. Por ejemplo, Hawaii prohíbe a las personas conducir con un perro en su regazo. Por otra parte, la Policía de Nueva Jersey puede citar a un conductor si encuentra que un animal es “mal transportado”. Otros estados, como California y Massachusetts, tienen leyes que prohíben que los perros no asegurados se transporten en camionetas abiertas.

Si a mi perro se le permite viajar como copiloto, ¿por qué no debería hacerlo? Simplemente porque no es ilegal para tu mascota vaya a tu lado (o libre en la parte posterior de tu vehículo), no significa que sea una buena idea. Llevar a tu mascota suelto en el coche puede ponerlo en un riesgo inminente. Si te ves obligado a detenerte rápidamente, tu perro puede ser lanzado contra el parabrisas, el suelo o incluso fuera del coche. En este caso, estará afrontando los mismos riesgos que cualquier pasajero que no lleve el cinturón de seguridad. Además, un perro que saca la cabeza por la ventanilla del carro es propenso a lesiones en los ojos producto de objetos voladores (grava, polvo, etc.). Por último, puede ser una distracción para ti. Las personas suelen acariciar a sus perros mientras conducen, entre otras cosas y un pequeño momento de distracción puede tener consecuencias desastrosas.

¿Cómo debo viajar con mi perro? Hay varias opciones para viajar con tu perro. Si llevas a tu perro en la cama de tu vehículo, debes por lo menos atarlo de forma cruzada a ella. Los perros que están atados solo por la espalda pueden saltar y colgarse si no están sujetos adecuadamente. Otra opción es usar un cajón y atar la perrera a la cama del vehículo para evitar que se ruede. Una caja también servirá dentro de una camioneta o un SUV. Si tu coche no es lo suficientemente grande para realizar una instalación de este tipo, busca online o en una tienda de mascotas un arnés que puedas utilizar para sujetar a tu perro al asiento. También puedes encontrar asientos para perros que funcionarán con el cinturón de seguridad y mantendrán a tu mascota segura durante el viaje. Sin embargo, si decides viajar con tu perro, sería bueno que lo llevaras a realizar un poco de ejercicio antes de colocarlo dentro del vehículo. Permitirle que queme un poco de energía con un buen paseo o un juego de búsqueda le ayudará a establecerse para el viaje.

Es más que abrocharse el cinturón. Cuando llegues a tu destino, piensa en lo que vas a hacer con tu perro si no va a estar siempre contigo. Dejar un perro desatendido en un coche puede ser arriesgado, especialmente cuando el clima es cálido. Cuando la temperatura es de 80 grados, el interior de un coche puede llegar a 100 grados en 10 minutos (incluso con las ventanillas abiertas), lo que puede ser mortal para un perro. No es de sorprender que en algunos lugares sea ilegal dejar a un animal desatendido dentro del coche. Lo mejor será que estés preparado para cualquier eventualidad. Además de asegurarte de que tu perro tiene el equipo adecuado para su viaje, programa las actividades que piensas realizar y conoce más acerca del lugar al que piensas ir. Si el estado al que vas tienes leyes de confinamiento, documéntate al respecto. Sin embargo, sería bueno que asumieras que el estado obliga a que tu perro use cinturón de seguridad y así estarás más tranquilo.