Nutrición para un Pomerania taza de té

El pequeño Pomerania actual es descendiente de una antigua línea de poderosos perros de trabajo que tiraban de los trineos y pastoreaban ganado. Es un perro con mucha energía, como si un Pastor australiano estuviera dentro su pequeño cuerpo. Aunque el Pomerania no requiere una dieta especial, debe tener cuidado para asegurarte de que este pequeño perro está recibiendo todos los nutrientes que necesita.

Proteína. Muchas empresas de alimentos para perros utilizan granos y materia vegetal como material de relleno en sus productos. Hay que tener presente que los perros son carnívoros y el diminuto estómago del Pomerania no puede digerir bien los alimentos que tienen mucho relleno y extraer la proteína que necesita. Cuando un Pomerania no obtiene suficientes proteínas puede estar bajo peso y desnutrido. Si vas a comprar comida enlatada comercial, asegúrate de que tenga poco o ningún relleno. Puedes alimentar a tu perro con pequeñas cantidades de pollo o hígado hervido. A los cachorros especialmente se les debe dar la carne cocinada porque sus estómagos no están lo suficientemente desarrollados como para digerir los alimentos crudos.

Alimento seco. Desafortunadamente la pérdida de dientes es común en el Pomerania. Dale comida seca para perro a tu mascota para que sus dientes y encías se mantengan saludables. A menos que tu Pomerania tenga tendencia a comer en exceso, la comida seca para perros debe estar disponible en todo momento. La comida seca para perros que elijas debe tener piezas pequeñas que le permitan a tu mascota masticarlas sin dificultad con su diminuta boca, las piezas más grandes pueden provocarle asfixia. Presta mucha atención ya que el Pomerania tiene una tendencia a excederse en las cosas que realmente le gustan, al igual que hacen las personas.

Golosinas. Un pequeño perro tiene un pequeño estómago, por lo que puedes fácilmente darle a tu Pomerania demasiadas golosinas. Los aperitivos salados o muy picantes podrían perturbar su digestión. Un Pomerania nunca debe comer alimentos para personas, incluso una cantidad minúscula de algo así como el chocolate, tóxico para los perros, podría terminar en un viaje de emergencia al veterinario. Puedes darle a tu Pomerania golosinas comerciales para perros en las ocasiones especiales o como parte del refuerzo positivo durante la formación.

Advertencias. En ocasiones puede parecer que tu Pomerania es exigente cuando en realidad es alérgico a algo que tiene la comida. Si tu perro está vomitando, lamiéndose las patas o frotándose la nariz en la alfombra, puede ser porque está teniendo una reacción alérgica. Todos los Pomerania son delicados, especialmente los llamados “taza de té” que pesan menos de 3 libras. No existe una designación oficial de Pomerania taza de té, los criadores pueden llamar a un cachorro “taza de té” si este era el más pequeño de la camada, tiene problemas de salud que limitan su crecimiento o nació de dos cachorros que tienen rasgos de taza de té.