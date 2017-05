¿Puede un Border terrier criarse con un gato?

Aunque es arriesgado introducir un Border terrier adulto con un gato, cuando es cachorro puede adaptarse rápidamente a vivir con un compañero felino. Proporcionar entrenamiento de obediencia, mucho ejercicio y abundante amor, te ayudarán a establecer los cimientos de una amistad de por vida entre un Border terrier y un gato.

Cazador por herencia. Debido a que el Border terrier fue criado para cazar zorros y alimañas, tiene un impulso irresistible para perseguir cualquier cosa pequeña que se mueva, incluyendo gatos y otros animales, ya sean o no mascotas tuyas. No es aconsejable introducir un Border terrie adulto en una casa donde ya tienen un gatico. No obstante, si un cachorro crece con un gato desde una edad temprana, las dos especies por lo general se llevarán bien durante toda su vida.

Tu cachorro y tu gato. Los cachorrros de Border terriers están condicionados a aprender a vivir con gatos. La situación ideal es introducir un cachorro en un hogar donde ya vive un gato. Mientras el cachorro explora su nuevo entorno, el gatico puede retirarse a su escondite favorito o quedarse observando al nuevo pequeño inquilino. Es importante que supervises estrechamente sus interacciones, sobre todo al principio, hasta que el cachorro aprenda a comportarse con el gato y viceversa.

El entrenamiento de tu cachorro. Los cachorrros de Border terriers tienden a querer mordisquear y agarrar a las personas y a otros animales. Entrena a tu pequeña mascota para que mantenga sus dientes alejados del gatico y así podrás tener paz en tu hogar. Una reprimenda firme pero amable, junto con palmadas o un rociado con agua, debe enseñarle a tu cachorro a ser amable con el gato así como con tus invitados. Afortunadamente esta raza de perro aprende fácilmente los comandos, sobre todo si es entreno con coherencia y bondad. Tu cachorro será mucho más propenso a responder a recompensas tales como elogios, golosinas y abrazos que a castigos o regaños.

Los Border terriers y los felinos extraños. No importa lo bien que se lleve tu Border terrier con tu gatito, cuando esté cerca de un gato que no conoce debes estar alerta en todo momento. Como es un cachorro probablemente no representa una gran amenaza, pero se olvidará de todo lo que le has enseñado en cuanto vea algo que puede considerar una presa. Nunca debes dejarlo correr sin correa porque va a centrarse sólo en la criatura que está persiguiendo y hará caso omiso de todo lo demás, incluido el tráfico. Los accidentes por golpes de coches son una de las principales causas de muerte para estos perros. A medida que tu Border terrier crece puede llegar a ser más peligroso para los gatos. Incluso si es el mejor amigo de un gatico, podría herir o matar a aquellos gatos que se aventuren en su patio. A esta raza le encanta cavar, así que asegúrate de que tu patio es a prueba de escape o de lo contrario podría salir a cazar al gato del vecino o cualquier a cualquier otra cosa que esté al otro lado de la valla.