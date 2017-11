¿Qué es un perro cazador de ardilla?

Perros cazadores de ardillas. Aunque muchos tipos de perros pueden servir para cazar ardillas, generalmente no son perros criados para realizar esta cacería. No encontrarás Beagles que hayan sido criados para cazar conejos o Foxhounds en la categoría de perros cazadores de ardillas ya que estas no son sus presas naturales. Si quieres un perro cazador de ardillas tienes que encontrar uno que tenga el linaje correcto. Si vives en el sur, el epicentro de este deporte, probablemente encontrarás cazadores locales que podrán ayudarte a comprar el perro correcto. Un buen perro cazador de ardillas puede costarte $1,000 o más.

Tipos comunes. Los tipos más comunes de los perros utilizados para la caza de ardillas son el Cur y el feists. El Cur, también conocido como Montain Cur, es un perro de granja de trabajo con instintos de caza en los árboles. Generalmente pesa entre 40 y 60 libras y mide entre 17 y 24 pulgadas de altura. El Feists es un perro mucho más pequeño que pasa menos de 30 libras y mide menos de 18 pulgadas. Es, como su nombre lo indica, un perro enérgico. Algunos de los perros cazadores de ardillas más comunes incluyen al Blackmouth Cur, el Leopard Cur, Treeing Cur, el Cajun squirrel dog y el Tennessee Treeing Brindle.

Entrenamiento. Si hay ardillas en tu vecindario podrás entrenar a tu perro que ver si tiene potencial para ser un cazador de ardillas desde pequeño. Es probable que veas ardillas cuando llevas a tu perro a pasear por el parque. Mantén siempre a tu perro con la correa para que las ardillas estén seguras pero observa la reacción de tu cachorro. Si está ansioso por las ardillas que se encuentran en los árboles, es posible que sea un perro cazador de ardillas. Tienes que enseñarle ls obediencia básica como siéntate, quieto, ven y abajo. También debes enseñarle la recuperación básica para que te devuelva cualquier palo, pelota u otros objetos que le lances. Cuando tu perro tenga 8 meses de edad debe estar listo para ir a cazar.

La caza. Un perro cazador de ardillas experimentado no sólo detecta una ardilla en un árbol y aúlla para avisar a su dueño, esa es la parte fácil. Las ardillas pueden saltar de un árbol a otro y un perro cazador de ardilla las seguirá tratando de evitar que se escapen. Un perro cazador de ardillas que esté estrechamente ligado con su dueño, raramente se adentrará lejos en el bosque, lo que es especialmente importante cuando se está cazando en un bosque rodeado por una urbe.