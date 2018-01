Cómo auxiliar a un perro enfermo

Tratar con un perro enfermo es muy importante y algo que no debe ignorarse. Cuando los perros se enferman es diferente a cuando lo hace una persona. Muchas veces no es un gran problema. Mantenerla salud del perro en buen estado también significa darle sus alimentos para mascotas, una mala alimentación puede causarle graves problemas de salud y hacer que se enferme. Muchas veces es la comida, pero obviamente no es la única causa posible, cosas como los gusanos, parásitos, las alergias alimentarias, enfermedades inflamatorias intestinales y otras que causan enfermedades en un perro. Averiguar las causas es importante así como pedirle al veterinario ayuda para salir de dudas. Hay cosas que uno puede hacer para ayudar a un perro enfermo.

Instrucciones

Conocer los síntomas, por ejemplo, si un perro vomita no quiere decir que esté enfermo, a veces se debe a algo que no debería de haber ingerido y luego lo expulsa. Beber agua demasiado rápido lo ahoga y le provoca el vómito. Esto es bastante común y nada de qué preocuparse.

Los síntomas reales son diarrea constante o heces muy sueltas, vómitos constantes en cualquier momento después de comer junto con la deshidratación. Para comprobar si hay deshidratación se debe presionar un dedo en las encías del perro y si se queda en blanco durante un segundo después de soltar entonces no está deshidratado. En ocasiones no querrá comer porque está enfermo. A veces una lesión puede hacer que se enferme. Revisar su energía a ver si se está moviendo de manera normal es bueno. Los posibles síntomas de que está enfermo es la pérdida del pelaje, tos, sangre en la orina, sangre en las heces y rascado constante.

No dejarlo comer por 24 horas. Si el perro no tiene síntomas graves, es decir, pérdida de pelaje, sangre en la orina o en las heces, ir al veterinario podría ser innecesario. No siempre las enfermedades que padece un perro son graves. En ocasiones puede ser algo que tomó y le provocó la enfermedad. ¿O es la comida que está comiendo? No alimentar el perro durante 24 horas, darle agua si está bien. De esta manera se eliminará del sistema aquello que le produjo la enfermedad en el estómago.

Alimentarlo con pollo y arroz después de las 24 horas sin comida en el organismo. El pollo y el arroz ayudarán a solucionar el malestar en el estómago de la mascota. El pollo debe ser sin piel y cocinarlo con arroz blanco normal. Con esto alimentarás el perro por las próximas 24 horas o hasta que los síntomas comiencen a desaparecer, si no mejora en unos pocos días entonces debes llevarlo al veterinario.

¿Cambio en los alimentos del perro? Si recientemente se cambió la dieta del perro probablemente pueda explicarse por qué está enfermo. En primer lugar, no se puede simplemente cambiar un alimento de inmediato, esto tiene que hacerse gradualmente. Se mezclan el alimento anteriormente usado con el nuevo, si se hace esto y continúa enfermo, tal vez es alérgico a la comida. Lo mejor es volver a la dieta anterior y ponerse en contacto con el veterinario.

Alimentar el perro con yogur. El yogur ayuda en la digestión de estos animales además de destruir las bacterias dañinas que se encuentran en el sistema digestivo. Sería bueno darle el yogur natural sin grasa con la comida para mascotas. Sólo una cucharada al día es suficiente.

Llevar el perro al veterinario inmediatamente si los síntomas no mejoran.

Consejos y advertencias

• Los cachorros menores de 4 meses no deben dejar de comer. Contactar con el veterinario de inmediato.

• La aparición de diarrea constante y vómitos debe ser atendida conel veterinario enseguida.