Cómo preparar tu casa para un perrito

Invitar a un cachorro en tu vida es una gran oportunidad para la limpieza de la casa en una mayor escala. Los cachorros pueden masticar y tragar cualquier cosa, por lo que asegúrate de que el suelo esté muy limpio de escombros y los cables eléctricos levantados y seguros. Es hora de quitar las velas, los adornos de cristal y los dulces de la mesa de café durante un tiempo. Las colillas de cigarrillos, chocolates, uvas y las trampas para hormigas son tóxicas y peligrosas para los cachorros, así que todo esto debe estar fuera del alcance de tu mascota.

Puedes ponerle seguros a las puertas a prueba de cachorros para que no pueda entrar en la habitación del bebé. No utilices el viejo estilo de amarrar las puertas, son tan peligrosos para los cachorros como para los bebés cuando comienzan a caminar. Las puertas que se abren fácilmente deben asegurarse firmemente y así estarás protegiéndolo de zonas peligrosas y la casa estará protegida contra accidentes.

Recuerda, los cachorros se entrometerán en todas las cosas que les parezcan interesantes, por lo que debes tener un comportamiento diferente a cuando no lo tenías. No dejes en el suelo las bolsas de la compra, bolsos, carteras, mochilas o cualquier recipiente que sea fácil de abrir. Bloquea las escaleras hasta que el cachorro sepa y puede subir y bajar sin tener una caída.

Traer a casa un nuevo cachorro es siempre un día muy emocionante y especial que siempre se recordará. Para un cachorro puede ser el día en que dejó a sus hermanos y a su madre o el día que llegará una nueva casa para fomentar lazos familiares o el comienzo de la mejor parte de su vida, pero también puede ser un día terrible con la aparición denuevas caras y olores. Trata de reducir el estrés haciendo el camino a casa lo más tranquilo y silencioso posible. Asegúrate de que vaya al baño antes de entrar en el coche. Puedes ponerlo en una jaula, pero un perrito pequeño y tranquilo puedeser llevado en una manta por un familiar o un amigo. Asegúrese de hablar con él durante el trayecto.

La entrada a la casa debe ser tranquila y feliz. Mantén a tu familia alejada para que no lo vayan a saludar inmediatamente y le permitan jugar y dormir según sus deseos. Asegúrate de que coma y sobre todo de que beba y llévalo fuera con frecuencia para que pueda hacer sus necesidades. No es una mala idea poner la jaula en tu habitación por la noche para que sienta que está cercas de él y no se asuste. Ponerle unos juguetes de peluche al lado puede ayudarle a sustituir a sus hermanos.

Hay muchas razas de perros. Aprende todo lo que puedas acerca de todas para que sea más fácil en el momento de decidir qué características específicaspueden ser las adecuadas para tu familia. No te dejes convencer por los perros que aparecen en las películas o dibujos animados (Los Dálmatas no son realmente así.) Toma una decisión sobre la base de tu investigación. Por supuesto, es posible que veas un cachorro de raza mixta mirando esperanzado desde su jaula en el refugioy podrías caer ante esa mirada y llevarlo a casa a sabiendas de que, grande o pequeño, fuerte o dócil, deportivo o sedentario, este es el indicado para ti.