¿El Pomerania ladra?

Si no eres un fan del Pomerania, la pregunta no es si ladra, sino si alguna vez se detiene. Si te gusta la raza, te darás cuenta de que tu pequeño amigo está ladrando o expresando sus preocupaciones, alertándote del peligro y protegiéndote. Esa es su historia y estará apegado a ella.

El Pomerania. Este pequeño perro adorable de alto espíritu y seguro está relacionado con las razas de perro de Pomerania del Norte como el keeshond y el Samoyedo. Los antepasados del Pomerania eran perros medianos que pesaban alrededor de 30 libras, pero actualmente pesan entre 4 y 7. Cuando desarrolla completamente, el Pomerania llega a medir entre 8 y 11 pulgadas de alto. La raza viene en una gran variedad de colores.

Ladridos. Si estás buscando un pequeño perro guardián, el Pomerania es una opción. Es un pequeño perro protector por naturaleza que no tiene miedo. Eso no es necesariamente algo bueno ya que va a asumir fácilmente que tiene 10 veces su tamaño. Debes saber que si alguien está en la puerta, el teléfono suena o hay una ardilla en el patio, te avisará de inmediato. Es probable que necesite lecciones para que sea un perro tranquilo.

Entrenamiento. Es probable que tengas que entrenar a tu Pomerania para tranquilizarlo. Desde la etapa de cachorro debes hacerle saber con suavidad pero con firmeza que los ladridos incesantes no son tolerados. Un Pomerania bien entrenado debe callarse cuando le dices “No ladres” o utilizar un término similar. Al igual que con muchos perros pequeños, el allanamiento de morada puede ser un desafío. La coherencia, la paciencia y la alabanza cuando hace lo correcto y al final te permitirán conseguir lo que quieres, al menos la mayoría de las veces. Durante las inclemencias del tiempo es posible que te veas obligado a ponerle periódicos porque de seguro tampoco querrás salir a la calle.

Cuidados. El Pomerania no necesita mucho ejercicio, lo que le hace un buen compañero para las personas que viven en apartamentos. Aunque pueden ser un buen perro para la familia, no son una buena opción para las personas con niños pequeños debido a su tamaño extremadamente pequeño. Lo que tu Pomerania requiere es mucha atención diaria. Se desarrolla bien porque ama a su dueño más que a nada. Su espeso pelaje requiere de un cepillado regular. Debido a que los perros pequeños a menudo desarrollan problemas dentales y como tiene una diminuta boca llena de dientes, debes comenzar a cepillar sus dientes desde que es un cachorro. Cuando lo saques a dar un paseo, no lo dejes sin la correa. Es un perro increíblemente rápido y no tiene conocimiento del peligro que representan los coches u otros animales.