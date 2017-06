Alternativas a los collares isabelinos para perros

Un collar para perro tradicional o collar isabelino, es incómodo para un cachorro ya que bloquea su visión periférica. Pero puedes proporcionarle a tu pequeña mascota algunas alternativas que liberan su línea de visión y hacen que su vida sea mucho más cómoda.

Collar inflable. Un collar inflable va alrededor del cuello de tu perro, pero no bloquea su visión ni cubre toda su cabeza como un típico collar isabelino. Como es similar a un collar más grande, a la mayoría de los perros no les importa. El tamaño de este collar hace que sea difícil para tu cachorro llegar a sus heridas y áreas que no debe lamer. Un collar inflable probablemente no funcionará si tu perro tiene un hocico largo o si no le permites lamer sus patas. Tampoco protege ninguna parte de la cara de tu cachorro.

Collar para impedir mordeduras. A diferencia de un collar inflable, un collar para impedir mordeduras se adapta perfectamente al cuello de tu cachorro como si fuera un collarín. Además, le proporciona a tu cachorro una visión normal y puede comer y beber sin ninguna dificultad. Debido a su forma plana, tu pequeño perro no quedará atrapado en las sillas ni tendrá problemas para pasar por las puertas. El collar tiene que ajustarse bastante firmemente para que cumpla con su cometido, por lo que algunos perros pueden sentirse incómodos. Al igual que un collar inflable, no protege la cara de tu perro, por lo general no impide que se lama las patas y si tiene el hocico largo podría alcanzar la parte posterior de su cuello e irritar sus heridas.

Collar isabelino suave. Aunque los collares isabelinos tradicionales se doblan levemente son bastante rígidos. Los collares isabelinos suaves están hechos de una tela suave que resulta más cómodo para tu cachorro a la hora de descansar y le permitirá liberarse más fácil si se queda atrapado en los muebles o una pared. La desventaja es que sigue bloqueando la visión de tu perro y no es útiles para los perros enérgicos o de raza grande.

Advertencias. A menos que tu perro tenga un hocico largo o una lesión en la cara o la pata, un collar alternativo puede ser mejor que un collar isabelino. Pero si después de probar otros collares tu cachorro sigue lamiendo sus heridas, tendrás que colocarle un collar isabelino. Aunque al principio estará un poco incómodo, después de un día o dos se adaptará. Puedes encontrar algunas recomendaciones que sugieren ponerle un bozal al perro, colocarle una camiseta para evitar que lama sus heridas o aplicar una crema de mal sabor o spray en el sitio afectado. No sigas ninguno de estos consejos sin antes hablar con el veterinario. Solamente los bozales isabelinos son seguros para el uso a largo plazo. Las camisetas pueden funcionar, pero sólo si la herida no necesita mucho aire y es capaz de soportar la humedad ya que la lengua de tu perro mojará el área. Las cremas y sprays de mal sabor pueden causar picor y empeorar las heridas.