Cuidados que requiere Wheaten Scottish Terrier

La mayoría de las personas están familiarizadas con los Terriers escoceses negros, como el querido perro de Franklin Delano Roosevelt, Fala. No obstante la raza puede ser de otros colores incluyendo blanco, atigrado y trigo. Esta última sombra abarca desde el casi blanco hasta el suave bronceado a oscuro marrón rojizo. Los cachorros pueden aparecer en camadas de otros colores.

Entrenamiento. Procedentes de Escocia, estos pequeños perros ferozmente inteligentes fueron criados para el control de sabandijas en las granjas. Dale un trabajo y es probable que tengas un perro más feliz. Eso no significa que sea un sustituto de los gatos como perro ratonero, pero tu Scottie podrá disfrutar de clases de obediencia o participar en deportes caninos como la agilidad. Hay un deporte especial para este tipo terrier, Earthdog Trials, que simula la caza de animales dañinos. El típico escocés ladra mucho por cualquier cosa que se mueva y si bien esto lo convierte en un buen perro guardián, es necesario entrenarlo para que no ladre incesantemente o tendrás protestas por parte de los vecinos.

Ejercicio. Tu Scottie requiere de ejercicio diario. Como Terrier que es siempre está alerta. Si no se cumplen sus necesidades de ejercicio podría desarrollar un comportamiento destructivo como resultado de la energía acumulada. Como tiene patas cortas no puede seguirte en una carrera o si montas bicicleta, pero las largas caminatas que incluyen tiempo para que pueda explorar si pueden ser beneficiosas para tu mascota. Puede estar bien en un patio cercado pero debes revisar la cerca constantemente para ver si tiene agujeros por los cuales pueda escapar. Para un terrier la excavación es su segundo instinto natural y puede cavar para obtener la libertad.

Aseo. Los Scottie necesitan de aseo regular, al menos varias veces a la semana y con lo que se reducirá el derrame de pelo. Péinalo periódicamente y llévalo a un peluquero cada dos o tres meses para amoldarle o recortarle el pelaje. Tu perro puede quedar de un color más claro casi blanco después del pelado. Por supuesto, si tiene la intención de exhibirlo, la preparación profesional es necesaria ya que esto incluye separar el pelaje a mano para el estándar del show-ring. Si bien las manchas por lágrimas no se notan en un Escocés negro, en uno de trigo si por lo que no puedes perderlas de vista. Si las lágrimas de tu perro dejan manchas marrones alrededor de los ojos, consulta con el veterinario o peluquero para que te recomiende un buen producto de limpieza. Puedes comprar un champú que sea formulado especialmente para los pelajes ligeros.

Los niños y los perros. Los Scotties no suelen ser buenos con los niños. Si tienes hijos, parientes o amigos con hijos que te visitan con frecuencia, debes tomar precauciones. Tu perro puede morderlos así que lo mejor es encerrarlo cuando tengas visitas con niños o advertirles que no lo toquen. En ocasiones suelen no llevarse muy bien con otros perros, así que debes tener cuidado en los paseos para evitar cualquier confrontación canina. Al igual que muchos terriers perseguirá a los gatos y otros pequeños animales domésticos. Esto no quiere decir que tiene que ser la única mascota de la casa pero aclimatarlo con otros perros o gatos puede llevar algún tiempo y esfuerzo. Es mejor hacerlo cuando es joven inscribiéndolo en clases para cachorros pero cuando son mayores también pueden avanzar en las clases de obediencia en grupo.