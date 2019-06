Aceite de Salmón para Perros: Qué es y qué Beneficios Aporta

Las personas que no tienen mascotas rara vez comprenden hasta qué punto nos preocupamos por ellas. Piensan que son “solo animales” y que da igual lo que coman o lo que hagan, pero si tienes un perro o un gato saber perfectamente que no hay nada más alejado de la realidad. Cuando tenemos una mascota, somos conscientes de que hay otro ser vivo a nuestro cargo, lo que quiere decir que tenemos que hacer lo posible para darle lo mejor.

Aunque parezca que no, cada perro es un mundo, y sus organismos funcionan de maneras distintas. Por eso cuando vamos a comprar pienso o comida húmeda para nuestros animales encontramos categorías distintas: cachorros, dultos, senior, hipoalergénica, light… Las características de los perros pueden ser tan variadas como las de los humanos, por eso hay que tener en cuenta qué tipo de alimentos son los mejores para ellos, cuánto deporte tienen que hacer al día, o qué tipo de premios les convienen.

Si te preocupas por tu perro y quieres darle lo mejor, hay una serie de complementos alimenticios que puedes encontrar fácilmente y que mejorarán rápidamente la salud de tu perro y, por lo tanto, su bienestar. Uno de estos complementos es el aceite de salmón para perros . Este aceite es un producto que se extrae directamente de este tipo de pescado y que contiene muchas propiedades que puede ayudar a nuestro perro a estar más sano.

No todos los alimentos que consumimos los humanos son aptos para que los coman nuestros perros, pero el salmón es una excepción indispensable. Siempre es recomendable consultar con un veterinario antes de añadir o quitar complementos a la dieta de nuestra mascota, pero si has escuchado hablar del aceite de salmón para perros y no tienes claro en qué consiste o cómo puede ayudar a tu mejor amigo, voy a explicarte cómo se utiliza y qué propiedades tiene.

Cómo y por qué utilizar aceite de salmón para nuestra mascota

El aceite de salmón es un complemento alimenticio muy fácil de utilizar. No se trata de un premio que podamos darle en solitario, sino que es una sustancia que suele mezclarse con la ración normal de pienso o comida húmeda de tu mascota. Esto la hace más apetecible y, además, se ingiere más fácilmente. También existe la opción de ofrecerles cápsulas diseñadas para aportar la cantidad exacta de aceite de salmón, pero, desde mi punto de vista, es más cómodo utilizar el aceite en sí y regar sus comidas.

Hay que tener cuidado con la cantidad de aceite que se añade al pienso, ya que depende mucho del peso de tu perro. El aceite de salmón suele venir con indicaciones específicas en referencia al peso o al nivel de actividad, por lo que tendrás que echarle un ojo antes de empezar a utilizarlo.

Tiene muchísimas propiedades positivas para el organismo de nuestro perro. Ayuda a fortalecer su sistema inmunológico, hace que tanto su piel como su pelo estén más sanos y brillantes y cuida la salud cardiovascular de tu animal, por lo que, si tienes un perro algo más mayor, puede ser muy útil para prevenir enfermedades de este tipo.

También ayuda a cicatrizar heridas. No hay perro que no adore la calle y un largo paseo, pero lo cierto es que muchas veces, dependiendo de la zona en la que vivas, habrá ramas, piedras o plantas picudas que pueden hacerle daño. El aceite de salmón ayuda a curar más rápido este tipo de rasguños y cortes, pero si ha tenido que pasar por una cirugía también acelerará el proceso de recuperación, por lo que es recomendable en muchos contextos.

Tiene cualidades antiinflamatorias y contribuye a que las articulaciones de nuestra mascota sigan flexibles, algo muy útil para nuestros perros porque les encanta corretear y jugar, siendo a veces un poco bestias. Esto se debe a la producción de colágeno, por lo que es bueno añadirlo a las comidas desde una temprana edad, siempre claro bajo la supervisión y recomendación de nuestro veterinario de confianza.

No solo tiene propiedades algo genéricas, también ayuda en casos específicos como alergias. Si ya tienes que comprarle un pienso hipoalergénico porque tu perro presenta alergias a algún tipo de material o alimento, o incluso sufre irritaciones en la piel por contacto con determinadas plantas, el aceite de salmón disminuye el picor y ayuda a que tu perro se sienta más cómodo y menos agobiado por este tipo de alteraciones.

El aceite de salmón para perros está adquiriendo gran popularidad, y es porque no tiene desventajas al a hora de fortalecer la salud de nuestra mascota. Como ya he mencionado, acude a un veterinario antes de comenzar a dárselo (porque imagínate que resulta que tu perro en concreto es alérgico a este tipo de producto), y, si te da el visto bueno, recuerda medir las dosis de aceite que le aportas diariamente.